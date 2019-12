LEKARKA OTKRILA 5 NAVIKA SVOJIH NAJZDRAVIJIH PACIJENATA: Ovo su KLJUČNE stvari koje rade svakog dana!

Doktorka Keli Demajer Korsi, lekarka opšte prakse svojim pacijentima uvek savetuje da paze na svoje zdravlje i promene ono što na njega negativno utiče. Otkriva navike koje najzdraviji pacijenti svakodnevno neguju kako bi postigli samo jedan cilj – biti i ostati zdrav!

1. Uživaju u aktivnosti koju su odabrali

Ključna stvar je uživanje! "Dok je vežbanje samo jedna obična reč za mnoge i asocira na sate znoja i otežanog disanja u teretani, mnogi moji pacijenti su aktivnost shvatili kao prijatnu naviku pomoću koje će ostati aktivni i zdravi. Često im kažem – ako mrzite trčanje, nemojte da trčite... Ako nešto mrzite kako ćete to uvrstiti u rutinu?", objašnjava lekarka.

foto: Profimedia

2. Ishrana im je zdrava i održiva

Naravno, jedan od važnijih faktora zdravlja je kvalitetna hrana. Danas je previše ljudi na svetu gojazno, a brojke već decenijama samo rastu... Kako rastu brojke, tako se i sve više bolesti povezuje sa gojaznošću. "Brze dijete ne deluju, to već svi znaju, a moji zdravi pacijenti to takođe znaju. Oni radije biraju manje porcije koje se sastoje od mediteranske ishrane i namirnica biljnog porekla", savetuje lekarka i dodaje da je za to potrebno mnogo volje i truda ali jednom kad vam pređe u naviku, smatrajte se pobednikom.

foto: Profimedia

3. Pronašli su način da se bore protiv stresa

"Ignorisanje stresa neće ništa dobro doneti, stoga uvek savetujem pacijentima da pronađu način kako da se smire", naglašava lekarka. Jednom kad stres postane ozbiljna i hronična pretnja, utiče na razvoj mnogih bolesti, uključujući slab imunitet i gastroenterološke probleme, a danas postoji i jaka veza između stresa i bolesti srca.

foto: Profimedia

4. Prioritet je kvalitetan san

Osim što će vas manjak sna ostaviti bez volje i energije, studije pokazuju da dugotrajno nespavanje može uzrokovati hronične bolesti poput gojaznosti, dijabetesa i visokog krvnog pritiska. "Moji najzdraviji pacijenti znaju koja je važnost kvalitetnog sna i to koriste", zaključuje dr Keli Demejer Korsi.

foto: Profimedia

5. Proaktivni su kada je u pitanju zdravlje

Sedeti i čitati o zdravlju nije dovoljno da biste ostali zdravi. "Zdravi ljudi znaju kako da potraže pomoć kad im treba, redovno dolaze na preglede i rutinske kontrole, a ne dolaze samo kad su bolesni", naglašava važnost brige o zdravlju lekarka.

Ilustracija foto: Shutterstock

Kurir.rs/Ordinacija.hr/Foto: Profimedia

Kurir