ZAŠTO SU GOJAZNE OSOBE U VISOKORIZIČNOJ GRUPI OD KORONA VIRUSA? Dr Stevanović dao JASAN odgovor i evo šta je razlog

Docent dr Goran Stevanović, direktor Klinike za tropske i infektivne bolesti i član Vladinog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti KOVID- 19, rekao je da postoji veliki broj je visokorizčnih grupa kada je reč o oboljevanju od korone virusa, a među njima je i gojaznost.

"Imate veliki broj visokorizičnih grupa. Na prvom mestu, ono što stalno ponavljamo i ja opet ističem izuzetnu zahvalnost jer je to grupacija koja nas je najviše i najbolje poslušala, a to su osobe starijeg uzrasta, starije od 65, a naročito starije od 70 godina života. Oni su čak iako zvanično, da tako kažem, nemaju ijednu hroničnu bolest, a većina ima bar poneku, u vrlo visokom riziku . Njihova imunološka snaga, snaga organizma da se odbrani, značajno manja nego kod mlađih osoba", rekao je dr Stevanović i naveo ostale rizične grupe u epidemiji korona virusa:

U visokom riziku su sve osobe koje imaju oštećenje imuniteta, počevši od naših pacijenata koji imaju infekciju virusom HIV-a, preko onih koji su onkološki bolesnici, koji dobijaju citostatske protokole, koji dobijaju neke od imunosupresivnih terapija, koje oštećuju imunološki sistem, a onda sve osobe koje imaju poremećaje endokrinološkog sistema. Između ostalih poremećaja endokrinološkog sistema spada i šećerna bolest, spada i ekstremna i velika gojaznost", rekao je u emisiji "Prva tema" na TV Prva.

Dr Stevanović je zatim objasnio gojaznost kao faktor rizika.

"Pride na sve to, mi znamo iskustveno, vezano ne samo za ovu epidemiju, nego za sve situacije u kojima imate potrebu pružanja veštačke ventilacije, da osobe koje imaju veliku masu, bez obzira na to da li su one gojazne ili su krupne po svojoj konstituciji ili imaju izuzetno visoku mišićnu masu, imaju problem sa adekvatnom ventilacijom, odnosno primenom veštačke ventilacije, a to je ovde jedna od mera lečenja kod najtežih formi bolesti. Tako da, između ostalog, i iz tog razloga su gojazne osobe u posebnom riziku. Ali opet da kažem, to se najviše odnosi na metaboličke poremećaje koji su prisutni kod osoba koje su gojazne, koje imaju visoke vrednosti masnoće u krvi, koje imaju poremećenu regulaciju šećera. Oni imaju drugačiji tip metabolizma koji je izmenjen njihovom osnovnom bolešću, odnosno stanjem organizma, i to razlog zašto drugačije reaguju na samu infekciju", objasnio je dr Stevanović.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs

Kurir