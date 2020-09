STRUČNJACI OTKRILI KOLIKO JE OPASNO GRICKANJE NOKTIJU I DODIRIVANJE KOSE! A evo koji su razlozi ovih RUŽNIH navika!

Navike kao što su grickanja noktiju i zanoktica ili čupanja kose ljudi najčešće razviju još kao deca, a toliko su intenzivne da ih se ne mogu rešiti čak ni u odraslom dobu – one jednostavno postanu deo svakodnevne rutine.

Stručnjaci upozoravaju da mogu ozbiljno uticati na zdravlje, a uzrok je za sve uglavnom isti – stres.

Dr Sara Džarvis otkrila je da je velika razlika između ljudi koji povremeno grizu nokte ili zanoktice i onih koji ne mogu iz kuće izaći, a da nekoliko puta ne ponove istu radnju poput paljenja i gašenja svetla.

Ona napominje i kako su uzroci ovih navika različiti, ali jedan od najčešćih je stres.

"Ponekad i ne postoji neki poseban razlog, a ponekad je to stres, strahovi... Pre nego što zaključimo koji je razlog, treba ustanoviti da li je reč samo o lošoj navici ili nečem ipak dubljem. Ako neko, na primer, mora oprati ruke svako malo, to bi moglo ukazivati na strah od zaraze virusima i bakterijama, a trenutno bi tu naviku moglo razviti više ljudi".

Ona dodaje i da takve navike u kojima osoba ponavlja istu radnju nekoliko puta postoji dijagnoza – opsesivno kompulsivni poremećaj. Isti se može lečiti i posebnom terapijom, ali ona je potrebna samo u ekstremnim slučajevima – kada osobi celi život počne da se menja zbog toga.

"Ovaj poremećaj često možemo videti kod ljudi koji imaju autizam ili Aspergerov sindrom, a katkada i kod onih koji su razvili jaku anksioznost", rekla je.

Dr. Emeka Okoroča govorio je o navikama poput grickanja noktiju i stalnog dodirivanja kose.

"To uglavnom ukazuje na um i živce osobe. Ljudi to često rade kada su uzbuđeni ili nervozni. Jednostavno nisu ni svesni šta rade. Osobi koja je razvila ovu naviku prvo treba jako mnogo vremena da shvati da to radi, a odvikavanje može biti veliki problem."

Kada je u pitanju čupanje kose, pojačano znojenje i nemir tela, dr Emeka kaže da je i tada okidač stres, ali trenutni.

"Ljudi različitog doba i pola razvijaju ovakve navike iz nekoliko razloga. Mlade osobe uglavnom imaju ruke blizu lica, pa tako počnu da grizu nokte. Što se tiče dodirivanja kose, to većinom rade žene. Visoke osobe često nervozu pokazuju tapkanjem stopala o tlo."

Kako biste promenili ove navike, Emeka savetuje da promenite okolinu, a ako grizete nokte, probajte da nosite rukavice kad god možete. Ako preterano jedete slatkiše, pomerite ih na neko teže dostupno mesto, a isto važi za telefon i laptop ako previše vremena provodite na njima.

Sve ove navike ukazuju na stres, nedostatak sna, manjak samopouzdanja i nervozu, a lekari upozoravaju da se potrudite da se rešite tih problema zbog zdravlja, pogotovo sada zbog koronavirusa. Svakom od tih navika povećavate rizik od zaraze.

