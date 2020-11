KONSTANTNE PREHLADE IZAZVALE SU MU VELIKE DISAJNE TEGOBE: Ovako se izborio sa tim i uspešno sačuvao svoje zdravlje!

- Sebi sam pronašao lek protiv svake prehlade i temperature, koji me čuva na ovoj vetrometini, pa mislim da mi ni korona ne može ništa – ovako, veselim glasom priča gorštak Ibrahim (65) iz Sjenice.

- Mislim da je to veoma važno sada kada ide vreme gripa, jer su mi kapi nekoliko puta pomogle kada sam imao temperaturu – nastavlja naš sagovornik. – Živim na nadmorskoj visini od 1.000 metara, snegovi, vetrovi, česte kiše, pa prehlada čas dođe. Nazeb na nazeb, i eto belaja. Prošle jeseni, i početkom ove godine, imao sam četiri ili pet upala i nekako sam u februaru počeo teško da dišem. Pošto je ambulanta daleko, rešio sam da pronađem nešto što bi mi pomoglo preko interneta. Priče koje sam pročitao na internetu o Bio-Teo preparatima delovale su mi uverljivo – sve reakcije korisnika, biljke koje ulaze u sastav tinktura, a o kojima dosta znam, su me navele da poručim komplet br. 6 za pluća i disajne puteve.

Već posle prvog kompleta počelo je izbacivanje većih količina sekreta.

- Napominjem da nikada nisam zapalio cigaretu i da se sve ovo nagomilalo od kijavica, prehlada, problema sa sinusima… Popio sam tri kompleta i odlično se osećam, spremno dočekujem sezonu gripa, poručio sam još kapi br 6 jer sam uveren da sam se osigurao protiv svake prehlade ili gripa. Zašto to kažem? Primetio sam dok sam pio kapi da, kada se prehladim i krene temperatura, ja malo pojačam dozu do maksimuma koji Bio-Teo preporučuje, utoplim se i osetim kako mi se pluća „otvaraju“ i počnem da se znojim, i ujutru već nemam temperaturu. Malo više pripazim da oblačenje, jer sam po ceo dan napolju, kiseonika koliko voliš, i brzo se oporavim.

- Smatram da sam sebi zaista olakšao život, i Bio-Teo kapi su mi dale volju da više i bolje brinem o sebi, vodim računa šta jedem, fizički sam aktivan, i – eto zdravlja! Ovde je hrana jaka i zdrava, a voda izvorska, dakle sve nam je tu, samo je potrebno da više mislimo na sebe.

- Celog života sam radio na poboljšanju svog imuniteta i napominjem da sam redovan davalac krvi, jer smatram da to pomaže i čuva ne samo one kojima je krv potrebna, već blagotvorno deluje i na davaoce. Nisam sebičan, svima pričam o rezultatima koje sam postigao koristeći Bio-Teo kapi, jer su one preko zime, kada sve ovde bude zavejano, veoma potrebne da se zdravlje sačuva u ovim veoma teškim životnim uslovima – nijedan organizam, koliko god jak bio, ne može da se odbrani ako mu ne pomognemo - poručuje za kraj naš sagovornik.

Biljni komplet br.6 za pluća i disajne puteve koji se sastoji od 2 bočice (tinkture) – bronhostop i pneumodetox:

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

foto: Promo

mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača), a za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

Foto: Profimedia

Kurir