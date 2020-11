LOŠE VARENJE: Problemi sa želucem koji mogu da dovedu do ozbiljnih bolesti

Želudačne tegobe su jedan od najčešćih zdravstvenih problema zbog kojih u novije vreme pEjedinci traže pomoć lekara

Bolesti želuca ubrajaju se u bolesti modernog i stresnog načina života. Poremećaj ravnoteže između uloge koju ima sluzokoža želuca i količine izlučenih želudačnih sokova jedan je od uzroka nastanka smetnji i bolova u želucu. Za posledicu osoba ima gorušicu, bol u stomaku, težinu u želucu, nadutost, podrigivanje ili mučninu. Ako se smetnje ne leče na pravilan način, problemi mogu da eskaliraju do vrlo ozbiljnih bolesti. Kao uzroke bolova u želucu stručnjaci navode najčešće masnu i začinjenu hranu, kontinuiranu izloženost stresu, u pojedinim slučajevima neke lekove i nezaobilaznu helikobakter pilori.

Dispepsija Dispepsija je zajednički naziv za poteškoće koje su lokalizovane u gornjem delu sistema za varenje, pa se javljaju tokom konzumiranja/varenja hrane. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu i pogađa podjednako oba pola, s nešto većom učestalošću kod muškaraca. Prema nekim istraživanjima, trećina populacije pati od navedenih problema. Bolesnici se žale na sledeće simptome: bol, osećaj neprijatnosti, težine i mučnine u želucu. Savetuje se prestanak pušenja, smanjenje prekomerne telesne težine i dnevnog unosa hrane s naglaskom na konzumaciju nemasne i ne suviše začinjene hrane, kao i raspodelu dnevnog unosa u više manjih obroka. Preporučljivo je da se koristi maslinovo ulje kao izvor masnoće i da se redovno konzumiraju fermentisani mlečni proizvodi (jogurt, kefir).

Nadraženi želudac (funkcionalna dispepsija) Do dijagnoze nadraženog želuca najčešće se dolazi zbog mučnine, nadutosti u crevima, gorušice, do bolova u želucu, pa sve do zadaha iz usta. Na pojavu simptoma velikim delom utiču stil života, loše navike u ishrani, konzumiranje alkohola, pušenje i izloženost stresu. Konzumiranje lekovitog bilja - čajeva umesto gaziranih napitaka i kafe - može uveliko da smanji probleme.

Gastritis Jedna od najčešćih bolesti modernog društva sigurno je gastritis. Pod gastritisom mislimo na upalne bolesti sluznice želuca. Akutni gastritis definisan je iznenadnim i prolaznim stanjem bolova u želucu, za razliku od hroničnog, koji traje duže vreme. Dijetalna ishrana, topli napici od lekovitog bilja sigurno će dati dobre rezultate.

