DILEMU KOJU NE SMETE DA IMATE! Da li je opasno koristiti lek nakon isteka roka trajanja

Pred nama je sezona prehlada i gripa, koja se, nažalost, ne može izbeći ni tokom pandemije. Zato je veoma važno proveriti valjanost proizvoda koje imamo u kućnoj apoteci

Zamislite da ste jutros ustali sa začepljenim nosom i bolom u grlu, uverili se da nije u pitanju kovid 19, i momentalno posegnuli za nekom tabletom. Ali kad ste pogledali rok trajanja, shvatili ste da je istekao. U tom trenutku prvo što vam pada na pamet je pitanje da li će vam biti gore ako tu tabletu popijete i da li uopšte smete da je uzmete.

Sačuvajte uputstvo

Lekovi i dodaci ishrani, kao i razne kreme, masti i gelovi za različite namene, kao i svi proizvodi, imaju vremenski rok u kom proizvođač garantuje njihovu sigurnost i maksimalno dejstvo. Međutim, da bi neki lek bio efikasan i da ne bi ugrozio zdravlje onog ko ga uzima, vrlo su važni i uslovi u kojima se on čuva. U svakom uputstvu koje dobijate uz njega (koje nikako ne biste smeli da bacite kad otvorite pakovanje) jasno su napisane stavke o tome kako ga pravilno konzumirati.

Pazite gde čuvate medikamente

Lekovi se čuvaju na tamnom i hladnijem mestu, gde neće biti pod uticajem visoke temperature i vlage, a to nikako nisu kupatila, a ljudi ih tu često drže, kao ni automobil, jer tada neće biti sigurni ni ako su u roku trajanja. Neka istraživanja su dosad utvrdila da određenim lekovima dejstvo traje nešto duže nakon isteka roka, međutim, preporuka je ipak da se on striktno poštuje. Naročito se to odnosi na lekove koji se koriste u lečenju hroničnih bolesti, akutnih upalnih bolesti (antibiotici), kao i u hitnim stanjima (pumpica za astmu).

foto: Shutterstock

Na kraju, preporuka glasi:

1. Što je stanje, odnosno bolest koja se leči nekim lekom ozbiljnija i teža, to je i poštovanje preporuka o načinu uzimanja, čuvanju leka i roka trajanja važnije, jer od toga zavisi hoće li delovati onako kako je predviđeno.

2. Pažljivo pročitajte uputstvo o leku, naročito onaj deo u kom se opisuju način i vreme uzimanja, ispravno čuvanje i rok trajanja koji je vidno utisnut na ambalaži.

3. Nikada ne gomilajte lekove u kući, jer su oni opasan otpad koji nam može oštetiti zdravlje, a sve lekove, sirupe i suplemente kojima je istekao rok trajanja najbolje je odneti u apoteku, gde će biti zbrinuti na pravilan način. Nikako ih ne bacajte u kante za smeće i kanalizaciju jer tako nanosimo štetu ne samo nama već i ostalim ljudima i živim bićima - zagađujemo okolinu u kojoj živimo.

foto: Shutterstock

(Kurir, Foto: Shuttershtock)

Kurir