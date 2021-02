SRPKINJA BRINE O ZDRAVLJU MIHAELA ŠUMAHERA: Dr Milana Tasić dala odgovor koliko MATIČNE ĆELIJE mogu da pomognu u borbi s KORONOM

Doktorka Milana Tasić koja je poreklom iz Vranja, a koja radi u bolnici Žorž Pompidu u Parizu, deo je tima koji klinički ispituje terapiju matičnim ćelijama u lečenju kovid pacijenata. Zanimljivo je da je dr Tasić i u ekipi koja se brine o zdravstvenom stanju legendarnog Mihaela Šumahera.

Rad dr Milane Tasić koja je magistrirala regenerativnu medicinu u Monpeljeu, a koja je na studijama na Sorboni jeste, između ostalog, fokusiran na smanjivanje smrtnosti pacijenata obolelih od kovida.

"Deo sam tima čiji je cilj uspešno lečenje pacijenata sa ozbiljnijom kliničkom slikom. Ako dođe do upale pluća, sami pacijenti imaju problem sa disanjem i ako dolazi do reanimacije, stopa smrtnosti je od 30 do 60 odsto. Problem u plućima je tada citokinska oluja, a sam cilj ćelijske terapije je smanjenje toga. Ovo kliničko istraživanje je još u toku, a cilj je da se specifične ćelije ubrizgavaju pacijnetima tri puta na 48 sati, sve dok se njihova klinička slika ne poboljša", objasnila je dr Tasić u Jutarnjem programu na TV Prva.

Radi se o intravenskoj transplantaciji matičnih ćelija koja se u Francuskoj već primenjuje.

Kako je doktorka dodala, ta terapija je bezbedna, što jeste najbitnije. Pokazuje se sada kao efikasna, još nema konačnog zaključka, ali su naučnici na dobrom putu.

Doktorka je potvrdila da je u timu lekara Mihaeala Šumahera koji je pre više od sedam godina doživeo tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpima, a koji se leči u Švajcarskoj.

"To su informacije o kojima ne mogu mnogo da pričam, zaista ne mogu, još se radi", odgovorila je na pitanje o zdravstvenom stanju legendarnog vozača Formule 1.

