DR MARINA NIKOLIĆ ĐUROVIĆ OBJASNILA SVE O SUPLEMENTIMA: Ovo je najveća ZABLUDA o vitaminu D i ako verujete u nju, u OPASNOSTI ste

Endokrinolog prof. dr Marina Nikolić Đurović rekla je da je suplementacija vitamina D3 izuzetno važna, naročito sada tokom pandemije korona virusa, i objasnila koje su količine i vrednosti poželjne, ali i koje mogu biti toksične!

Nedostatak vitamina D3 može se manifestovati kao slabost, malaksalost i bol u mišićima. Da li dovoljno kontrolišemo nivo tog vitamina i koje su normalne vrednosti?

"To ne radimo uopšte, nismo ni radili dok nije došlo do pojave pandemije kada je shvaćena važnost primene vitamina D3. Pandemija je pokazala da u svetu postoji i epidemija deficita, pacijenti su brojni, 30 do 50 odsto stanovništva na globalnom nivou ima deficit. Studije i to brojne su pokazale da je važan za respiratorni trakt i sprečavanje infekcija tog sistema, pokazano je da je i infekcija koronom ređa kod osoba koje imaju normalan nivo. To je, ako odete u laboratoriju, od 75 do 150 nanomola po litru, ili 30 do 60 nanograma po mililitru", rekla je ona za Prvu TV.

Na koliko bi trebalo "podići" taj broj, koja doza suplementa je idealna?

"U zavisnosti od prisutnog nivoa vitamina, ako se radi o pacijentima koji imaju i hronične bolesti, šećernu bolest, visok pritisak, opstruktivne bolesti pluća, potrebno je povećati nivo vitamina D3, tada moraju biti viši od 100 nanomola na litar. Suplementacija zavisi od toga šta pacijent uzima, mi sada predlažemo minimum 2.000 IJ (internacionalnih jedinica) dnevno, ili u zavisnosti od toga koje se kapi uzimaju i koliko sadrže, na osnovu toga procenite količinu. Ako ima 400 IJ, uzmite pet kapi, i tako redom, ali 2.000 IJ dnevno", rekla je ona.

Postoji maksimalna preporučena, ali i doza koja može imati toksični efekat.

"Sigurno je maksimalna doza koju možete bezbedno da uzmete 4.000 IJ dnevno. Toksična doza je preko 250 nanomola na litar. Pacijenti moraju u vreme akutnih infekcija da povećaju nivo, ako su do tada uzimali 2.000 da bi ga održali u normali, onda bi trebalo povećati dozu. Pacijenti koji imaju korona virus, isto tako. Studije su pokazale da osobe koje su dobijale D vitamin imaju lakši oblik bolesti, manji procenat njih dobije koronu i manji broj njih završi sa letalnim ishodom. Važno je imati normalan nivo vitamina D3 zbog toga", rekla je ona.

Mnogo se priča o tome da ćemo sami stvarati vitamin D kada krenu sunčani dani, ali doktorka je to opovrgla.

"Sunčanje nije dovoljno da bi se sintetisala dovoljna količina, apsolutno nije dovoljno 15 minuta prepodne i još 15 popodne. U letnjim mesecima se isto uzima suplement, u nešto manjoj dozi, ako pacijent ima normalnu vrednost. Ko ide na more i stavlja kremu sa zaštitnim faktorom većim od 15, biće mu onemogućena sinteza vitamina iz kože. Osamdeset posto ukupne koncentracije je iz kože", rekla je ona.

