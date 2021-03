KAKO PREPOZNATI RAZLIKU IZMEĐU GRIPA I KORONE? Leče ih na isti način, a jedna stvar pokazuje šta je u pitanju (KURIR TELEVIZIJA)

Sezonski grip, koji je do pojave korona virusa bio glavni problem medicinarima kao da je izgubio bitku sa koronom.

Gotovo niko se više ne vakciniše protiv njega, a veliku zaslugu za njegovo suzbijanje imaju i maske.

Malaksalost, temperatura, kašalj, bolovi u mišićima mogu biti siptomi ne samo korone, već i sezonskog gripa. Nije nas zaobišao, ali nas je poštedeo težih oblika i za to je kriv kovid.

- Oni konkurišu jedan drugome. Mora da uđe u ćeliju i ko od njih bude snažniji i jači i ćeliju podredi svojim potrebama, potrebama održavanja i svog metabolizma i funkcionisanja, on će to uspeti. Za sada je to kovid virus uspeva, bolje bi bilo, ako mogu tako da kažem, bolje bi bilo da je grip, a da nije kovid, ali nažalost moramo da se prilagodimo toj situciji - kaže dr Saša Milićević, dečji pulmolog.

Iste simptome lekari leče istim lekovima bilo da se radi o kovid ili nekoj drugoj infekciji. Oboljenja se često javlaju udružena, pa je teško otkriti pravi uzrok, a otežava i to što testovi nisu 100 odsto sasvim pouzdani.

- Ne mora da znači ako je negativan test da oni nemaju kovid, ne mora da znači. Postoje nekad i lažno pozitivni rezultati. Znači, kažem, mi to lečimo kao respiratornu infekciju, da li je kovid ili nije, prosto, znači, pratimo njegovo zdravstveno stanje, radimo sve što je potrebno od analiza. Često ih kontrolišemo - kaže dr Ivana Nešić, specijalista opšte prakse.

Preventivne mere protiv kovida bile su dovoljne da spreče zaražavanje od sezonskog gripa, ali ne i same korone.

- Vrlo lako može da se desi da ova antikovid vakcina ima određeni efekat i verovatno da ima određeni efekat i prema virusu gripa što bi bilo zaista odlično -navodi doktor Saša Milićević, dečji pulmolog.

Vakcinacija i često pranje ruku kao i nošenje maski jedino su rešenje i za kovid i za sezonski grip.

