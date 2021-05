NAJBOLJI NAČIN DA SE ZAŠTITITE OD KRPELJA: Samo par kapi ulja tera bube i napasti DALEKO od vas

Lepo vreme navelo je mnoge građane da spas od vrućine potraže u prirodi. Međutim, baš tu u ovom periodu vrebaju krpelji.

Da se ne bi prijatno i opuštajuće popodne pretvorilo u noćnu moru ukoliko zakačite krpelja, najbolje je poslušati savet lekara kada je u pitanju vađenje ove napasti.

Ono što može dovesti do dodatne komplikacije, jesu krpelji koji su zaraženi lajmskom bolešću i koji mogu biti izuzetno opasni po zdravlje.

- To je multisistemska bolest, koja ukoliko se ne leči adekvatno može dovesti do ozbiljnih posledica, a uz neadekvatno lečenje i do smrti - kaže dr Ivan Aleksić, biolog.

foto: Kurir televizija

Krpelji biraju delove tela na kojima je koža meka, i mogu da piju krv domaćina i po nekoliko dana. Tada se njihovo telo drastično uvećava, a ono što stručnjaci savetuju je da krpelje nikako ne vadite sami.

- U slučaju da se otkrije krpelj, najbolje ga je izvaditi u zdravstvenoj ustanovi, i to zdravstveni radnik koji je obučen za to - kaže dr Aleksandar Adamović, dermatovenolog i direktor Gratskog zavoda za kožne i venerične bolesti.

Treba izbegavati neproverene recepte i savete sa interneta, jer mogu doneti više štete nego koristi.

- Mnogi stavljaju benzin, ulja, alkohol, koliko tih bapskih lekova ima. Problem je što oni samo ubiju krpelja, pa dođu kod nas. Onda mi moramo da se mučimo da izvadimo tu rilicu napolje - kaže dr Aleksandar Adamović.

foto: Kurir televizija

U lečenju lajmske bolesti primenjuje se antibiotska terapija.

- Lajmska bolest se jako lepo leči, ali mislim da je uvek bolje da se nešto spreči, nego da se leči. Mi predlažemo da se koriste kreme i sprejovi, losioni koji u sebi sadrže eterična ulja, to su mirisi od koji bube beže - kaže dr Adamović.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:29 Patrijarh Porfirije na Uskrs ručao sa beskućnicima