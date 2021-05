POTREBNO JE 3 DANA DA OVAJ NAPITAK POČNE DA DELUJE: Čisti ORGANIZAM, topi KILOGRAME i ubrzava mršavljenje za skoro polovinu!

Jetra je organ koji ne biste nikada povezali sa gojenjem. Postoje napici koji mogu pomoći u čišćenju jetre.

Ako ne možete da smršate, stvar je možda u jetri, iscrpljenoj nezdravom hranom i alkoholnim pićima. Ako ne vodite računa o ovom organu, postoji rizik da dobijete ozbiljne bolesti kao što su masna jetra, fibroza, ciroza ili, pak, da vam se desi da jetra otekne.

Osim toga, na funkionalnost jetre utiču i faktori kao što su gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti i konzumacija alkohola.

foto: Profimedia

Pomaže gubitak kilograma

Mnogi ljudi ni ne shvataju da je jetra jedan od najvažnijih organa kada je u pitanju mršavljenje. Činjenica je da se višak masti zadržava u telu ne samo zbog konzumiranja masne hrane, već više zbog nemogućnosti njenog sagorevanja. I u ovom procesu jetra igra glavnu ulogu.

Pa tako, što više njene ćelije oštećuju toksini, to je slabija sposobnost tela da prerađuje masnoće, a sve to dovodi do gojenja. Zato je važno oporaviti jetru jer je ona glavni razlog zbog kojeg se mučite da oslabite.

foto: Profimedia

Detoks napitak

Postoji detoks napitak koji efikasno obnavlja jetru kako bi ona mogla ponovo efikasno da funkcioniše i pvećava šanse za mršavljenje za čak 45 odsto.

Evo kako da napravite napitak koji će vam pomoći da izgubite kilograme za bukvalno tri dana:

Sastojci

3 limuna

1 šolja seckanog peršuna

5 stabljika seckanog celera

6 čaša vode

Priprema

Ukloniti koru i seme limuna. Pomešajte sve sastojke (osim vode) u blenderu, pa dodajte vodu i ponovo miksajte.

Ovaj napitak pijte tri puta dnevno tokom tri dana. Osim toga, važno je i da jedete puno povrća - posebno zelene salate koja podstiče metaboluzam i sagorevanje masnoća, integralnih žitarica i antioksidanata. Sve ovo ponovite za otprilike sedam do 7-10 dana.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

