ZBOG TOPLOG VREMENA, KOŽA MI JE SVE MASNIJA I NE MOGU DA SE ŠMINKAM! Dr Nikolić objašnjava gde je PROBLEM i kako ga REŠITI!

Pacijenti postavljaju pitanja i na jednostavan i lak način dolaze do relevantnih i personalizovanih informacija. To ne može da zameni klinički pregled, ali razgovor sa stručnjacima je uvek bolja opcija od guglanja na internetu.

Lekari su tu da preko anamneze pacijenta daju najbolje savete, a pitanja za naše lekare-saradnike možete da pošaljete na i-mejl zdravlje@kurir.rs.

Na Vaša pitanja je odgovarala dr Magdalena Nikolić, doktor medicinskih nauka, lekar opšte medicine u Beogradu. Za savet možete da joj se obratite preko sajta Lekarinfo.com

1. Možda nije uobičajeno da vam se javljaju muškarci zbog problema s kožom, ali ja baš imam problem. Često mi se na licu zapali folikul dlake, svašta sam probao, ništa ne deluje. Šta da radim? Naprotiv, javljaju se i muškarci, svi žele da njihova koža izgleda lepo i bude zdrava. Mnogi se suočavaju sa raznim dermatološkim problemima, poput osetljive kože, akni, starenja... Vaša koža je 20-25% deblja od ženske. Duboki sloj dermis bogatiji je kolagenim vlaknima i elastinom, zategnutiji ste, imate čvršći izgled, ali imate i više lojnih žlezda i pora, veći su. Žlezde proizvode i duplo više sebuma, koža je masnija i sjajnija, sklona nečistoćama, nesavršenostima i aknama. Čest problem je folikulitis, a razlog njegovog nastanka je urasla dlaka: ili je prekratko odsečena (ispod površinskog sloja kože) ili preduga, pa posle kratkog spoljašnjeg puta ponovo ulazi u kožu u obliku čvora. U početku to nije praćeno zapaljenjem, ali može se razviti kao posledica sekundarne infekcije, najčešće bakterijom stafilokokus aureus (zlatna stafilokoka).

Savetujem pažljivo brijanje, kožu pre brijanja umijte mlakom vodom ili se istuširajte kako bi omekšala. Zaštitite je preparatima za brijanje kako bi brijač lakše klizio i kako biste izbegli posekotine. Trebalo bi da deluju blago i umirujuće za osetljivu kožu, uzmite preparate sa antibakterijskim svojstvima. Koristite čiste, oštre brijače za preciznije brijanje i izbegavanje peckanja i otoka, brijanje obavljate u pravu rasta dlake. Koristite i neko sredstvo za negu posle brijanja koje obnavlja kožu i sprečava infekcije. Svakodnevna nega obuhvata hidrantne preparate, a koža koja je osetljiva na brijanje možda ne može dobro da podnese bogate i masne preparate.

2. Kažu da osobe s normalnim tipom kože imaju sreće, ali meni je nekada teško da nađem odgovarajuću kozmetiku. Čini mi se da su skoro sve kozmetičke linije usmerene na problematične tipove kože. Plašim se da upotrebom neadekvatnih preparata ne upropastim kožu, posebno sada kada joj preti opasnost i od sunca. Šta mi savetujete? Termin normalna koža odnosi se na dobro izbalansiranu kožu, ni previše suvu ni previše masnu. Eudermična koža ima jedva vidljive pore, dobru cirkulaciju, hidrataciju, izbalansiran sebum, teksturu koja je baršunasta, ujedančen ružičasti ten bez nesavršenosti (ili sa malobrojnim nesavršenostima). Osobe s ovim tipom kože nikada nemaju osećaj zatezanja kao kod suve kože ili osećaj da je koža masna. Određeni stresogeni faktori mogu da izazovu promene na koži, to su i oštećenja izazvana sunčevim zracima koja se akumuliraju s vremenom i dovode do prevremenog starenja i kožnih promena (solarne keratoze, bazocelularni i spinocelularni karcinom). Utiče i hormonski disbalans: hormon stresa kortizol dovodi da povećanog lučenja sebuma, nizak serumski nivo estrogena do suve kože i perutanja.

Ako stalno koristite proizvode sa neadekvatnim sastojcima, to može imati više štete nego koristi. Koža postaje iritirana i upaljena, povećava se sklonost ka stvaranju akni... Zaista ne postoje tačno određene preporuke kakvu kozmetiku osobe s normalnim tipom kože treba da koriste jer su skoro sve kozmetičke linije usmerene na problematične tipove kože. Kod normalnog tipa kože je važno da se očuva prirodna zaštitna barijera kože, ravnoteža vlage i lipida. Savetujem vam da kožu lica čistite svakodnevno, ujutru i uveče, vrlo temeljno, kako bi se sprale sve nečistoće koje mogu uzrokovati probleme. Koristite mleko ili tonik koji ne sadrže alkohol. Jednom nedeljno se može koristiti piling za lice, česticama koje su u njemu se uklanjaju mrtve ćelije. Uzmite hidrantne kreme koje neće zamastiti kožu. Potrebna je i intenzivna hidracija. Zapamtite, previše topla voda dovodi do spiranja zaštitnog sloja kože i isušivanja. Preporučuje se upotreba sapuna čija je pH vrednost slična pH vrednosti kože - 5,5.

3. Lice me stalno svrbi, crveni se na pojedini mestima. Crvenilo se ponekad pojačava, koža počne da se peruta. Da li na ovo stanje utiču lekovi za regulaciju pritiska,, koje pijem, pošto je pre njih sve bilo u redu?

Razlog može da bude lek. Pojedini lekovi i tretmani (zračne terapije, dijaliza, hemioterapije) imaju ovaj neželjeni efekat. Terapija za snižavanje pritiska koja olakšava izbacivanje tečnosti (diuretici) izaziva isušivanje kože. To ne mora da bude jedini razlog, na najčešći dermatološki problem utiču brojni faktori: vruć, hladan i suv vazduh, UV zračenje, ali i često pranje, duge vruće kupke ili tuširanje dovode do spiranja lipida sa kože i slabljenja prirodne barijere. Tu je i upotreba neadekvatne kozmetike. Kod nekih osoba glavni uzrok suve kože je predispozicija: atopijski dermatitis, psorijaza, dijabetes melitus i ihtioze genetski su predodređeni. I hormonske promene u trudnoći i menopauzi mogu za posledicu imati suvu kožu; starenje i suva koža su u jakoj konekciji, mogu izazvati začarani krug. Nepravilan način ishrane, nedostatak hranljivih materija, nezasićenih masnih kiselina, vitamina i nedovoljan unos tečnosti takođe doprinose nastanku suve kože.

Prvo dolazi do gubitka površinskih lipida, koji učestvuju u formiranju prirodne barijere kože i sprečavaju isparavanja vode. Kada ona oslabi, povećava se gubitak vlage, supstance koje zadržavaju vodu nestaju. Ako se na vreme ne primeni adekvatan tretman, dolazi do narušavanja vodenih kanala u dubljim slojevima kože, što slabi prirodni dotok vlage u gornje slojeve i koža postaje veoma suva. Savetujem vam kreme i preparate koji se bore protiv suve kože i pogoršanja simptoma. Većina utiče na obnavljanje barijere, oslanja se na nepromenjenu funkciju dubljih slojeva. S obzirom na to da je suva koža sklona iritacijama, preparati koji se nanose ne treba da sadrže iritirajuće mirise i boje. Ne zaboravite da unosite 1,5 l tečnosti dnevno. Odbacite cigarete, dovode do oslabljenog protoka krvi i usporavaju metabolizam u koži.

4. Kako postaje toplije, meni je koža sve masnija. Pokušavam da stavim šminku na lice, ali uopšte ne može da se zadrži. I moja majka je imala sličan problem, verovatno smo ga sestra i ja od nje nasledile. Izbacila sam hidratantne kreme iz upotrebe, ali ne izgledam ništa bolje. Šta da radim da me ovo stanje ne prati, da ne perem lice svaki čas? Hidratantna krema ne može da dovede do masne kože. Ako ne koristimo hidratantnu kremu, bilo koji tip kože, uključujući i masnu, isušiće se. Umesto izbacivanja iz upotrebe, potrebno je da pronađete odgovarajuću hidratantnu kremu, s laganom teksturom. Posle pranja i toniranja, uvek nanesite tanak sloj hidratantne kreme. Pošto je masna koža sklona nastanku komedona, preporučujem akomedogenu (nekomedogenu) kozmetiku. Koža je masnija usled upotrebe neadekvatne kozmetike.

Često se brka kombinovani tip kože s masnim i upotrebljavaju kreme koje su previše teške i koncentrovane. Masna koža predstavlja jedan od osnovnih tipova kože. Termin masna koža odnosi se na kožu koja proizvodi prekomernu količinu sebuma. Karakteristike su proširene i lako uočljive pore, posebno na čelu, nosu i bradi; sjajna koža koja u toku dana postaje sve masnija; deblja i bleđa koža bez uočljivih krvnih sudova i ono što ste napomenuli - šminka se ne zadržava na licu. Posebnu pažnju treba obratiti na T-zonu, regiju lica koja obuhvata čelo, nos i bradu, u kojoj su lojne žlezde aktivnije. Ako je T-zona masna, a ostale regije lica suve, u pitanju je kombinovani tip kože. Ako vam je lice skroz masno, ne perite ga svaki čas, dovoljno je da to činite dva puta dnevno. Često pranje i pilinzi dovode do masnije kože. Ovo zvuči kao oksimoron, jer pranjem i pilingom uklanjamo višak sebuma, ali ako to radimo često i ako uklonimo sav sebum s kože, to navodi lojne žlezde da dodatno luče sebum i tako nadoknađuju „gubitak". Ide leto, koristite svaki dan kreme sa zaštitnim faktorom da se ne isuši površinski sloj kože i ne stimulišu lojne žlezde da luče više sebuma.

U pravu ste što povezujete majčin i vaš problem. Obično se nasleđuje, ali kako uzrok može da bude kompleksan - moguće je da kod vas postoji više kombinovanih uzroka. Prema masnoj koži zaista treba postupati pažljivo - ako ne postoji pravilna nega, može doći do razvoja akni koje ponekad ostavljaju trajne ožiljke i estetske probleme. S pravilnom negom i starenjem problemi mogu da se umanje. Jedan od benefita masne kože je što se na masnim delovima neće primetiti znaci starenja kao na delovima kože koji su normalni ili suvi.

U četvrtak na vaša pitanja odgovara prim.dr sc.med. Jasminka Šojić Rajčić, specijalista interne medicine, alergolog i klinički imunolog, dugogodišnji ekspert UKC Srbije i Alfa Medica poliklinike.

Pitanje za lekare možete poslati na i-mejl: zdravlje@kurir.rs

