VRUĆINE IZAZIVAJU OZBILJNE TEGOBE I KOD ZDRAVIH OSOBA! Dr Ana Jeremić objasnila šta je jedino važno tokom ovih dana!

Iako je leto zvanično počelo jutros u 5 sati i 32 minuta, velike vrućine su preduhitrile kalendarski dolazak mnogima omiljenog godisnjeg doba.

Ipak, letnja žega često ne prija našem organizmu, pa tropske vrućine mogu da izazovu ozbiljne tegobe i kod potpuno zdravih osoba.

foto: Kurir televizija

Kako da izbegnemo dehidrataciju, toplotne udare i opekotine i osecamo se što prijatnije tokom leta govorila je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji doktorka Ana Jeremić.

- Danas je jako toplo, a i u narednim danima nas čekaju ogromne tempreature, što će biti veliki šok za organizam. ono o čemu najviše treba da vodimo računa je hidratacija. Mi, iako mislimo da pijemo dovoljno vode ida koristimo dovoljno tečnosti, obično nije dovoljno. Jedan čovek bi trebalo otprilike da uzima po 2,5 litara tečnosti preko dana, a nekad ai više. Kada se znojimo, gubimo elektrolite i to dovodi do osećaja malaksalosti, a to rešavamo adekvatnim unosom tečnosti.

foto: Kurir televizija

- Jako je važno da prvo što ujutru uzmemo bude voda. Jedna čaša po buđenju biće dovoljna da se organizam pokrene - kaže doktorka.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

02:01 DARKO OBRADOVIĆ U PULSU SRBIJE O EKSPLOZIJI U ČAČANSKOJ SLOBODI: Bolje da istraga potraje, zbog radnika i građana