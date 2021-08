RONALDO JE ZBOG OVE ISHRANE FUDBALSKA MAŠINA: Ima 2 ručka, 2 večere, spava po SAT i PO, a ova namirnica mu je GLAVNA u JELOVNIKU

Već neko vreme se piše i priča o načinu ishrane evropskog golgetera Portugalca Kristijana Ronalda. To je poznato kao Ronaldova dijeta, a zapravo je u pitanju svakodnevica fudbalera koji postiže najbolje svetske rezultate.

On u jednom danu ima doručak, dva ručka, jednu užinu i dve večere, a to su sve manje porcije s jednostavnim namirnicama kao što su sveže voće i povrće, proteini i integralne žitarice.

foto: Profimedia

Njegova ishrana izričito zabranjuje gazirana, slatka pića, smrznute ili prerađene namirnice, slatkiše, alkohol, gotovo sve ono što nije preporučljivo u meniju onih koji žele da se hrane zdravo.

- Ronaldov način ishrane, koji podrazumeva nekoliko manjih obroka sačinjenih od namirnica vrhunskog kvaliteta, više je nego dobar i prihvatljiv. Njemu je to jednostavno za sprovođenje, s obzirom na to da ima čitav tim koji mu pomaže u svim segmentima i zato što je sve podređeno načinu života koji će dovesti do vrhunskih performansi - napominje pre svega Ana Todorović, strukovni nutricionista dijetetičar.

Ronaldo pred sobom za doručak najčešće ima šunku i posni sir, a piletina i u najvećoj količini riba sa salatom i maslinama na meniju su za ručak, dok su u vidu užine prisutni voće ili tost s avokadom.

foto: Profimedia

Večera je slična ručku: meso i sveže povrće ili riba i odgovarajuće povrće. Ronaldo smatra da je sveža riba magična namirnica s ogromnom količinom proteina a jako malo masti, što je idealna hrana za sportiste. Za užinu ovom fudbaleru serviraju se voće, orašasti plodovi ili proteinski šejkovi.

Kao što ima manje i češće obroke, tako spava po sat, sat i po nekoliko puta na dan jer se na taj način organizam brzo oporavlja. Intenzivni treninzi strogo su prilagođeni njegovim potrebama, načinu života i zahtevima vrhunskog sportiste.

foto: Profimedia

kurir.rs/politika

Bonus video:

00:49 RONALDO JE LJUDINA! Kristijano ipak ispunio san dečaku sa dirljivom porukom, ALI TO NIJE BILO SVE! (VIDEO)