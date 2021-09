BOLEST ME JE IZBACILA IZ NORMALNOG ŽIVOTA I OTERALA U PENZIJU: Sve mi se smučilo, a onda su biljne kapi promenile stvar!

- Ja sam inače osoba koja nikada nije mirovala – govori Vedran. – Uvek sam bio u pokretu i voleo sam da radim, a bolest me bila potpuno izbacila iz normalnog života. U početnu visok pritisak, a kasnije još i česti napadi angine pektoris su me potpuno slomili. Stalno sam bio bezvoljan, umoran, a nekada mi je bilo teško napraviti i desetak koraka preko sobe. Radio sam kao službenik u jednoj velikoj firmi, ali me je bolest naterala da odem u prevremenu penziju. Prema lekarskim nalazima ja u stvari nisam imao bolesno srce, ali mi je stalno bila „duša u nosu.“ Ispod grudne kosti često sam osećao neku tegobu i stezanje pa sam, po savetu lekara, često uzimao lekove. Pritisak me mučio na svoj način, ali mi je srce zadavalo mnogo veće probleme. Ovog proleća sam nedeljno imao i po 2-3 napada. Često je dolazila i hitna pomoć. Verujte da mi se život bio smučio.

- Lekari su za mene činili sve što su mogli, a ja nisam znao šta ću sa sobom. Bio sam svestan da moja nervoza samo pogoršava stanje, ali tu sam bio nemoćan. Sve ovo me navelo da lek za svoje zdravlje potražim na drugoj strani. Na internetu sam saznao za travara Stevu Marića i njegove biljne preparate sam počeo da uzimam početkom maja. Ne mogu da kažem da sam odmah osetio poboljšanje, ali već nakon četiri nedelje nisam imao nijedan napad. Uz to sam počeo da zaboravljam na pritisak jer mi nije kao ranije zadavao muku.

- Navršila su se tri meseca kako pijem Marićev komplet br. 1 za kardiovaskularni i nervni sistem. Za sve ovo vreme nisam imao nijedan napad, a pritisak mi se ustalio na 115/65 mm. Ja sam prosto živnuo. Počeo sam čak da radim i u bašti što se odavno nije desilo. Sada se osećam jače, mogu da radim i svakim danom mi je sve bolje. Rešio sam da Marićeve biljne preparate uzimam sve dotle dok ne budem mogao da trčim, a verujem da to nije tako daleko.

Biljni komplet br. 1 za kardivaskularni i nervni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite pozivom na broj telefona 011/442 0502 od ponedeljka do petka, ili online 24/7 klikom OVDE.

