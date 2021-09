BOLEST SE POJAVILA IZNEBUHA I MAJKA JE BILA NA IZMAKU SNAGE: Onda se desilo čudo prirode!

Majka Marija je do pre 2 godine bila uglavnom zdrava osoba. Rodila je četvoro dece, pa razumljivo da nije imala vremena da mnogo misli na sebe. Upravo zato se bolest pojavila gotovo iznebuha.

- Istina – priča njen sin, gospodin Zoran. - Majka se i ranije povremeno žalila na bolove i mučninu u stomaku, ali to niko od nas, pa ni ona, nije povezivao sa srcem. I to je tako trajalo sve do prošle godine u proleće kada je sve češće imala bolove ispod grudne kosti, mučninu, povraćanje i malaksalost. Prvi infarkt imala je 24. marta prošle godine kada smo je odmah smestili u bolnicu gde je ostala 20ak dana. Od tada joj je iz dana u dan bivalo sve gore. Drugi infarkt dobila je maja ove godine. Pošto više nije mogla da se kreće, stalno je bila vezana za postelju. Uz sve ovo i krvni pritisak joj je stalno varirao. Ona je inače bila veoma vitalna i vedrog duha, ali ju je sve ovo i psihički pogodilo. Stanje joj se letos još više pogoršalo, i bila je na kraju snage. Činilo mi se da tako neće moći još dugo. Svima nam je bilo teško jer ni sa čim nismo mogli da joj olakšamo stanje. Lekovi joj nisu mnogo pomagali pa smo sve češće razmišljali o narodnoj medicini.

- U tome nam je pomogao internet. Saznali smo za Bio-Teo centar, pa sam majci sredinom jula doneo jedan njihov komplet biljnih preparata u nadi da će barem malo da joj pomogne. Iskreno da kažem, ja nisam očekivao čudo, ali kada mi je već posle nekoliko dana telefonom saopštila da se bolje oseća, pomislio sam da je to samo sugestija. Međutim, kako je vreme odmicalo, naša majka se sve bolje osećala i oporavljala se. Krevet je više nije „vukao“ - po ceo dan je nešto radila po kući, izlazila u grad u koji nije išla 2 godine i prosto počela da živi normalnim životom. Kada je posle mesec dana potrošila prvi komplet Bio-Teo kapi bila je prosto preporođena. Jednog dana mi je priznala da je počela da pije i kafu, koju takođe nije pila godinama, i da uz kafu ponekad popuši i po koju cigaretu. Ona, istina, nikada nije bila neki ozbiljan pušač, ali je volela da popuši koju cigaretu.

Iz priče gospodina Zorana provejava radost što se majka vratila u staru formu i što joj se stanje normalizovalo, pa ne štedi reči hvale za biljne preparate Bio-Teo centra.

- Ove kapi su zaista u slučaju moje majke napravile čudo – nastavlja on. - Da bismo joj to sadašnje stanje održali, naručio sam još jedan komplet kapi. Ako bude trebalo, uzimaćemo joj ih konstantno. Ona je, istina, od prvog kompleta toliko ojačala da sam joj pre neki dan u šali predložio da joj kupim bicikl, jer sam ubeđen da bi bez napora mogla da ga vozi – kaže na kraju gospodin Zoran i dodaje da joj se i pritisak normalizovao i da više nema nikakvih smetnji koje je imala ranije.

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

