OSEĆATE ANGIOZNE BOLOVE I BORITE SE SA UPORNIM PRITISKOM? Ove biljke će pomoći!

- Do pre osam godina nisam ni znala šta znači imati visok krvni pritisak, ali eto od tada sam počela da shvatam da je to bolest koju ni neprijatelju ne bih poželela. U početku se uz lekove mogao podnositi, ali kada je dostigao vrednost oko i preko 240/140 i uprkos lekovima ostajao na toj visini, verovala sam da tako neću moći dugo da izdržim, a izdržala sam punih osam godina. Za to vreme nekoliko puta sam radi ispitivanja ležala u bolnici, jer su lekari hteli da pronađu uzrok zbog čega je tako visok. Zadnji put su mi otvoreno rekli da je uzrok ostao nepoznat i da to nije redak slučaj.

– Pored toga često sam imala anginozne bolove iza grudne kosti, padala sam u depresiju i imala paklene glavobolje. Gutala sam silne lekove ali od njih nije bilo pomoći. Bila sam očajna i jedina svetla tačka u mom životu bila su mi deca, naročito unučići. Za sve ovo vreme ja sam pokušavala i sa nekim narodnim lekovima, ali mi ni od njih ništa nije bilo bolje. U poslednje vreme strašno sam se plašila šloga koji je mogao svakog časa da me pokosi. I sama pomisao na ovo me izluđivala jer bih tako decu upropastila. To je i bio razlog što sam stalno tražila i čitala razne medicinske članke ne bih li tamo našla neki lek. Tako sam i naišla na tekst o Bio-Teo centru. Iako iz tog članka nisam shvatila da oni imaju preparate koji mogu da utiču na visinu krvnog pritiska nešto mi je govorilo da treba da im se obratim.

– Razgovarala sam i sa jednom mladom lekarkom koja mi je rekla da Bio-Teo ima neke biljne kapi koje su se i u slučaju visokog krvnog pritiska dobro pokazale, ali mi ništa nije obećala. Ipak sam ja sredinom maja meseca ove godine počela da uzimam Bio-Teo biljne kapi. Promene na bolje osetila sam već posle desetak dana jer sam se bolje osećala, ali i moj aparat je pokazivao da se pritisak polako spušta. Krajem druge nedelje spao je na 165/100-105. To je već bio dobar znak jer ja godinama i pored lekova nisam imala tako nizak pritisak. Nastavila sam sa preparatima pa mi se krajem četvrte nedelje pritisak ustalio na 160/95-100. To je za mene bio sasvim normalan pritisak koji sam odlično podnosila. Uz to izgubio se i onaj anginozni bol ispod grudne kosti, nervoza i glavobolje i sve je odjednom nekako došlo na svoje mesto. Lekove nisam prekidala, ali ja znam da je moj pritisak spao zahvaljujući Bio-Teo biljnim kapima jer sam ja lekove i pre toga uzimala pa mi je pritisak bio 240/140.

– Ja se sada odlično osećam. Prezadovoljna sam jer posle osam godina prvi put živim normalno. Od Bio-Teo centra sam uzela još jedan komplet biljnih kapi jer hoću da mi se pritisak potpuno stabilizuje. Ako bude trebalo uzimaću ih celog života jer mi je jedino od njih bolje. Bože, podrži i poživi ovakve ljude koji pomažu bolesnima!

Biljni komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite pozivom na broj telefona 011/442 050 ili online klikom OVDE.

Klikom OVDE pogledajte kompletnu ponudu efikasnih biljnih preparata.

Promo tekst