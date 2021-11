PUN VITAMINA, ODLIČAN ZA IMUNITET, A IMA 4 SASTOJKA! Dr Perišić otkrio RECEPT za super NAPITAK, a deca ga mogu piti umesto DORUČKA

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je o blagotvornom dejstvu bundeve kao zimske namirnice, i bozi kao zaboravljenom, a zdravom napitku.

Bozadžije su nekada bile vrlo tražene, ali kao i mnogi drugi stari zanati, i umetnost pripreme ovog jednostavnog, okrepljujućeg napitka se izgubila i sada možete nabaviti kupovnu bozu kojoj je glavni sastojak šećer. Doktor je zato objasnio kako da je napravite sami i za šta je sve dobra.

"U tri poslastičarnice sam svraćao i probao bozu pre dolaska u emisiju, pitao sam, ljudi, pa šta radite to?! Ne sme se staviti toliko šećera, to sam im jako zamerio, ali su uvažili moje primedbe", rekao je doktor za Prvu TV.

Boza je prepuna vitamina, ali ima jednu "manu" ako pokušavate da smršate.

"Sadrži B vitamine, odlične za nervni sistem, da nam dobro rade nervi, to je prvo dejstvo. Sadrži i vitamin C. Ima kvasca u bozi, a on je prepun probiotskih kvasnica koje potpomažu crevnu floru. Za probavni sistem to je idealno, znate kako bake kažu, ako dete neće da jede ujutru, neka popije čašu boze, zameniće mu doručak jer je vrlo kalorična", rekao je on.

Kako se priprema kod kuće?

"Pet litara vode skuvajte sa 500 grama kukuruznog brašna, jednom kockom svežeg ili kesicom suvog kvasca, i 200 grama šećera. Kažu da bi trebalo 400, ali ne treba vam više od 200. Šećer malo karamelizujte da bi boza dobila boju, pa je onda kuvajte i ohladite. Neka stoji nekoliko dana u hladnom špajzu ili frižideru, najbolja je posle petog dana. Tada počinje fermentacija, tek je tada pijte, nakon toga počinje više da kisi zbog fermentacije. Boza može da stoji ukupno deset dana u frižideru", rekao je on.

Profesor Voja je preporučio i "špricer", odnosno napitak koji je 25 odsto boza, a 75 odsto domaća limunada, savršen za imunitet i zdravlje.

"Da vam kažem, više nije pomodarski, nema gospode bozadžija... A kada biste uporedili gazirani sok koji svi piju i bozu, pa ona je svetski šampion za zdravlje", rekao je doktor.

