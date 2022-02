PRESKAČE VAM SRCE I STEŽE VAS U GRUDIMA? Kardiolog upozorava šta koliko ovi SIMPTOMI mogu biti opasni po vas

Steže vas u grudima, a srce lupa kao ludo? Osećate malaksalost, vrtoglavicu i bol u grudima? Verovatno imate aritmiju.

Šta sve može da izazove poremećaj srčanog ritma i da li svaka aritmija zahteva odlazak kod lekara, objasnila je doktorka Slađana Božović Ogarević, kardiolog i aritmolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

- Aritmija je nepravilan rad srca. Može da se javi u vidu pojedinačnih ekstrasistola, odnosno nepravilnih srčanih udara poreklom iz komora ili pretkomora, ili u vidu potpuno nepravilnog srčanog rada, odnosno pretkomorskog treperenja – objašnjava doktorka.

foto: Profimedia

Takođe, uzroci koji dovode do nastanka nepravilnog srčanog ritma mogu da se podele na one koji potiču od samog srca: akutni srčani udar, zapaljenje srčanog mišića, slabost srčanog mišića, urođene i stečene srčane mane, i na one koje nisu srčanog porekla: poremećaj rada štitaste žlezde, poremećaj serumskih elektrolita, kao posledica operacije, korišćenja nelih lekova, stresa, infekcija, alkohola, kofein...

- Najčešći simptomi su osećaj treperenja u grudima, preskakanja u srčanom radu, ubrzan ili usporen srčani rad, atipičan bol u grudima, kratak dah, vrtoglavica, nesvestica i gubitak svesti.

Po mestu nastanka, sve aritmije se dela na pretkomorske i komorske.

foto: Profimedia

- U pretkomorske aritmije ubrajamo, pored ekstrasistola i tahikardiju, pretkomorsko lepršanje i treperenje. One se manifestuju napadima tahikardije koji naglo počinju, traju od pet minuta do više sati, a praćeni su gušenjem, strahom i ubrzanim pulsom. Pretkomorske ekstrasistole su uglavnom benigne, često se javljaju i kod zdravih ljudi – objašnjava doktorka Božović Ogarević i dodaje da ih pacijenti najčešće prepoznaju po preskakanju srca, nelagodnosti u grudima i kratkom dahu. Takođe, one mogu biti pokretač pretkomorskih tahikardija, koje su česte kod starijih ljudi, dijabetičara, pacijenata sa povišenim pritiskom, ljudi sa srčanom manom ili sa pojačanom funkcijom štitaste žlezde – navodi doktorka Božović Ogarević.

Pretkomorsko treperenje najčešća je aritmija koju lekari sreću u svojoj kliničkoj praksi.

- Može biti stalno prisutna ili sa povremenim napadima ubrzanog i nepravilnog srčanog rada. Između dva napada pacijent se osečća savim dobro. Učestalost ove aritmije raste s godinama, a najčešća je kod muškaraca starijih od 65 godina. Benigna je po svom toku, ali je maligna po posledicama. Dovodi do stvaranja tromba u levoj pretkomori, pa je najčešći uzrok smrtnosti kod ove vrste aritmije ishemijski moždani udar – upozorava doktorka.

foto: Profimedia

U komorske poremećaje ritma srca spadaju komorske ekstrasistole, komorska tahikardija, lepršanje i treperenje komora. Komorske aritmije mogu da se jave kod zdravih ljudi i kod bolesnika s koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, hipertenzijom, sniženim kalijumom, ali i kao posledica neželjenih efekata pojedinih lekova.

- Komorska tahikardija je opasna po život, a najčešće se javlja kod akutnog infarkta miokarda i angine pektoris. Nastaje usled napora i može da bude praćena gubitkom svesti kojem prethodi lupanje srca – kaže doktorka Božović Ogarević.

Dijagnoza srčanih aritmija postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, EKG-a, ehokardiograma, 24-časovnog holter EKG monitoringa, testova opterećenja, elektrofiziološkog ispitivanja srca i koronarografije.

foto: Profimedia

- Dodatna dijagnostika podrazumeva ultrazvučni pregled štitaste žlezde i nalaz njenih hormona u krvi.

VRSTE ARITMIJA

Pretkomorske aritmije

* pretkomorske ekstrasistole

* pretkomorske tahikardije

* paroksizmalnu supraventrikularnu tahikardiju

* pretkomorsko lepršanje i treperenje

Komorske aritmije

* komorske ekstrasistole

* komorsku tahikardiju

* lepršanje i treperenje komora

(Kurir.rs/ Blic Žena)

Bonus video:

06:08 Čudo na Dedinju! Ugradili novo srce Aleksandru, sada putuje u svoj Sombor