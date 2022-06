Laserska hirurgija prostate stavlja tačku na vaše probleme sa mokrenjem. Od sada i u Srbiji

Kod nas samo specijalisti LASER MEDa Beograd koriste ovaj najmoćniji i najprecizniji laserski sistem na svetu - Tulijum laser 200 vati LASER MED deo je LAZER MEDa, centra za lasersku medicinu, koji poseduje tri filijale u Bugarskoj i najveće iskustvo u laserskoj hirurgiji u oblasti urologije.

Problemi sa mokrenjem deo su svakodnevice muškarca sa uvećanom prostatom. To je izuzetno mučno za muškarca i iz tog razloga što mu tokom dana odvlači celokupnu pažnju, a ne da mu mira ni tokom noći. Mlaz mokraće vremenom slabi, ne opisuje luk, isprekidan je i ističe u kapima. Najneprijatniji trenutak je kada dođe do potpune nemogućnosti mokrenja i postavljanja katetera. Kateter je specijalna cev koja kroz mokraćni kanal dolazi do bešike i odatle izbacuje zadržani urin. Veliki broj muškaraca živi sa stalnim kateterom, koji je neophodno menjati jednom mesečno. Međutim, kateter ne može rešiti probleme. On "otvara vrata" infekcijama i na taj način uzrokuje još jaču upalu prostate. Zato je važno da još kod prvih problema sa mokrenjem obavezno posetite urologa.

foto: promo

Operacija prostate upotrebom najmoćnijeg lasera na svetu - Tulijum 200 vati uspostavlja normalni protok urina. Tulijum 200 vati sinonim je za brzinu, komfor i kvalitet. Vreme operacije je kraće, pa je samim tim kraće i vreme provedeno pod anestezijom. Za Tulijum 200 W nema ograničenja u pogledu veličine prostate – može se ispariti bilo koji obim prostate. Vaporizacija (isparavanje) verovatno je najneagresivnija tehnika u laserskoj hirurgiji prostate. Među postojećim laserskim sistemima Tulijum zauzima prvo mesto ne samo zahvaljujući svojoj snazi već i zahvaljujući preciznosti. Prodiranje u tkivo je samo 0,2 mm što znači da ne postoji opasnost od oštećenja okolnih tkiva. Nakon operacije vraća se normalni, i već zaboravljeni, mlaz mokraće, a stalni kateter se trajno uklanja.

foto: promo

U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE vrši se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE. Pregled obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumorski marker PSA.

Dodatne informacije i zakazivanje pregleda na broj telefona:

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs