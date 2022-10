"ENERGETSKA PIĆA SU OPASNA ZA MALOLETNIKE!" Nutricionista: Štetnija su od gaziranih, umesto da razbuđuju, ONA SU ČESTO FATALNA!

Pitanje zabranjivanja prodaje energetskih napitaka deci ponovo je pokrenuto u Odboru za zaštitu potrošača Evropskog parlamenta, jer gotovo ništa od najavljenih izmena nije realizovano poslednjih nekoliko godina od kada se o ovome govori.

foto: Kurir televizija

U međuvremenu je u nekoliko zemalja i potvrđena iznenadna smrt maloletnika koji su konzumirali ove napitke. O ovoj važnoj temi pričala je prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- Roditelji nisu dovoljno upoznati sa efektima energetskih napitaka. Porblem jeste i što njihov sastav nije regulisan. Jedno naše istraživanje je pokazalo da zapravo sastav nije baš takav kakav piše na deklaraciji. Ima mnogo rizika, energetska pića su dosta štetnija od gaziranih sokova - rekla je Svetlana Stanišić.

foto: Kurir televizija

Navela je i opasnosti koje prete od konzumacije energetskih pića kod dece, dok su osetljiva na supstance koje se u njemu nalaze:

- Opasnosti nisu do kraja istražene. Za decu je to velika količina kofeina, kod odraslih se razvija tolerancija. Ako stalno pijemo kafu onda smo naviknuti da tolerišemo određenu količinu kofeina, zapravo, bez nje slabije funkcionišemo. Za mlade ljude, koji su osetljivi na kofein, mogu da se jave neželjene reakcije, a pogotovo u kombinaciji sa drugim materijama koje se nalaze u napitku, to stvara sinergijsko dejstvo. To su razni ekstrakti koji u sinergiji deluju loše - rekao je stručnjak za ishranu.

Rekla je i kako ta pića nisu stimulans za učenje, već da njihova namena razbuđivanja deluje na totalno drugačiji način:

- Trebalo bi da nas razbudi, ali to je pažnja koja je rasuta. Vi obraćate pažnju na sve oko sebe, a niste usresređeni na jednu temu. Doprinosi kod osetljivih i kada se pretera do razdražljivosti, nemiru, anckioznosti, remeti san, može da uzrokuje ubrzan rad srca, zatim ova kombinacija materija povećava šansu za nastanak tromba.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:11 Zašto je hrana skuplja kada se naruči onlajn: Stručnjak dao objašnjenje koje se mnogima neće svideti