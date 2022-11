RAK MI JE ODUZEO POLOVINU SLUHA! Sin čuvenog glumca preminuo u 26. godini: Ovo su simptomi OPAKE BOLESTI koja je odnela MLAD ŽIVOT

Majkl Kormak Rot, 25-godišnji muzičar i mlađi sin čuvenog glumca Tima Rota izgubio je 16. oktobra bitku sa kancerom, svega godinu dana nakon što je obavestio javnost da boluje od opake bolesti.

foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Rak mi je oduzeo polovinu sluha, moje samopouzdanje, nastaviće svojim putem dok ne uspem da ga nekako zaustavim i ubijem - pisao je Kormak i dodao:

- Ali, bolest mi nije oduzela volju za preživljavanjem, niti ljubav prema stvaranju muzike. Još me nije srušilla. Ako vi ili neko koga volite boluje od raka, slobodno mi se obratite jer je to emocionalni tobogan drugačiji od svega ostalog. Ljubav za sve vas, molim vas, pobrinite se da radite stvari koje volite. Život je kratak. To je haos. I nikada ne znaš kada ćeš to biti ti. Budite dobro i idite kod doktora. Je*eš rak

Šta je rak germinativnih ćelija?

Prema stručnjcima Klinike Mejo, rak germinativnih ćelija je uzrokovan tumorima formiranim "iz reproduktivnih ćelija". Ovi tumori mogu ili ne moraju da budu kancerogeni, a sve zavisi od vrste. Većina se pojavljuje u jajnicima ili testisima, ali mogu da se jave i u drugim delovima tela, a pogađaju pacijente svih starosnih grupa.

foto: Profimedia

Tumori ćelija testisa i jajnika mogu da budu kancerogeni ili nekancerozni, a prvi imaju veći rizik da se prošire na druge delove tela, oštećujući tako ostale organe što otežava dalje lečenje.

Ovaj rak je češći kod adolescenata i mladih ljudi, posebno u starosnoj grupi od 15 do 19 godina.

Simptomi bolesti

Simptomi bolesti u potpunosti zavise od veličine tumora i lokacije tela. Uključuju nelagodnost ili bol u karlici, bolnu masu u jajnicima, otečeni stomak, bol u stomaku, nepravilno vaginalno krvarenje i mučninu.

Što se tiče tumora germinativnih ćelija testisa, simptomi uključuju čvrstu kvržicu u testisu koja raste, bol ili težinu u skrotumu, bol u abdomenu ili preponama, čudno oblikovane testise i bol u leđima.

foto: Profimedia

Simptomi ekstragonadnih tumora polnih ćelija uključuju otežano disanje, slabost u nogama, probleme pri mokrenju ili defekaciji, otok i akutni bol u stomaku.

Tumori polnih ćelija mogu da se dijagnostikuju CT skeniranjem, magnetnom rezonancom, ultrazvukom, PET skeniranjem, skeniranjem kostiju, testovima krvi i biopsijom. Mogu da se leče operacijom, hemoterapijom i radioterapijom.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

00:28 ĐORĐE STOJKOVIĆ ŠOKIRAO, ZBOG OVE DVE STVARI GA ŽENA ZAVOLELA! Glumac priredio nezaboravnu zabavu na Kurir televiziji!