POTREBAN JE ZA NORMALAN RAZVOJ SVIH ĆELIJA I TKIVA :Zbog nedostatka joda može doći do pada intelignecije i pojave gušavosti!

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) ističe da nedostatak joda ugrožava oko dve milijarde ljudi u svetu i glavni je uzrok pojave mentalne ometenosti. Manjak joda smanjuje inteligenciju za 10-15 posto. Sa druge strane, od gušavosti pati 700 miliona ljudi na svetu.

Jod je esencijalan mineral za održavanje dobrog zdravlja. Kao osnovni gradivni element hormona štitne žlezde utiče na većinu metaboličkih procesa u organizmu i neophodan je za normalan rast i razvoj svih ćelija i tkiva. Nedostatak joda može da utiče na:

foto: Shutterstock

- gušavost, odnosno uvećanje štitne žlezde - neočekivano povećanje telesne težine - nizak nivo joda može usporiti metabolizam, hrana se skladišti kao mast, a ne sagoreva se kao energija - umor i slabost - posledica neaktivnosti štitne žlezde može biti drastičan pad energije, bez obzira na adekvatnu količinu sna - probleme sa učenjem i pamćenjem - gubitak kose i suvu kožu - povećana osetljivost na hladnoću - loše raspoloženje - manjak joda povećava rizik od nastanka hipotireoze. Rad štitne žlezde je usko povezan sa raspoloženjem, pa hipotireoza može uzrokovati nastanak simptoma sličnih simptomima depresije - obilne ili neredovne menstruacije

foto: Profimedia

Jedan od pionira lečenja bolesti štitnjače jodom je dr David Brownstein, autor knjige „Iodine: Why You Need It, Why You Can't Live Without It" , koji ističe da sve žlezde u organizmu zavise o adekvatnog nivoa joda za optimalno funkcionisanje. Nedostatak joda dovodi do neravnoteže endokrinog sistema. Nemoguće je imati uravnotežene hormone bez adekvatne količine joda. Najbolji izvori joda su morska riba i alge.

