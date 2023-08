ZBOG ČEGA SE SVE ČEŠĆE JAVLJA DOSADNI SUVI KAŠALJ? Pulmolog upozorio: To može biti uvod u komplikacije, izbegavajte boravak OVDE

Velike temperaturne razlike nisu dobre za kardiovaskurani sistem, ali ni za naša pluća,upozoravaju lekari.

Da li su te razlike u temperaturi jedan od uzročnika pojave suvog i upornog kašlja zbog kojeg se sve više i odraslih i dece ovih dana obraća za pomoć lekarima, istražuje reporterka Kurira Slađana Nedeljković.

Ona je saznala od pedijatra pulmologa Saše Milićevića koji su uzročnici ovog kašlja na koji se žali sve više osoba.

Kašalj je odbrambeni mehanizam organizma, uvodi u temu Milićević i navodi najvažnije razloge nastanka kašlja.

- Ako je to suv i dosadan kašalj može biti uvod u nešto komplikovanije, a najvažniji razlog je iritacija disajnih puteva i to je kašalj koji nije praćen temperaturom, nego onaj dosadni uporni kašalj. Ako je to kašalj propraćen visokom temperaturom onda može biti pokazatelj nečeg ozbiljnijeg - pojasnio je dr Milićević.

Najvažnijim je naglasio da se isprati da li je propraćen temperaturom, i da li se javlja i noću.

- Ako je kašalj praćen sekrecijom iz nosa i bolom u sinusima, onda je to sinuzitis, i to je simptom koji jako smeta... rekao je.

Često je teško preduprediti ovakve posledice, posebno pri promenljivim klimatskim uslovima.

- Treba izbegavati boravak u vlažnoj sredini, znači boravak pored reka, naročito uveče, oni koji imaju hronične bronhitise, posebno kod njih, čuvati se promaje, ne izlaziti naglo na vetar posle treninga ili znojenja. Osobe koje imaju upale sinusa, da čuvaju čelo i paze kada ulaze u auto, smanjiti klimu, a pušači da smanje cigarete, ne pušiti prilikom hoda i trčanja, jer se unosi mnogo više štetnih materija - savetovao je doktor.

Treba izbegavati unošenje lekova, pri svakoj promeni i tegobi.

- Uvek možete piti sirup od belog sleza, inhlairati se običnim fiziološkim rastvorom, i piti čaj od žalfije - preporučio je neke alternative Milićević.

