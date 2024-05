USPEŠNO ZAVRŠENA PRVA FAZA UKLANJANJA NELEGALNIH SPLAVOVA NA SAVSKOM KEJU! Šapić: Verovao sam da je ovo ispravna stvar FOTO

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas Savsko šetalište gde je uspešno završena prva faza uklanjanja nelegalnih splavova.

Prva faza uklanjanja nelegalnih splavova na Savskom keju uspešno je završena, a sada kreće druga – obezbeđivanje infrastrukture i izrada projekta za uređenje čitavog Savskog šetališta gde će ljudi zaista moći da imaju prostor kakav i dolikuje ovom delu grada, izjavio je danas predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Obilazeći ovaj prostor, on je istakao da je na ovom mestu započeto zvanično uklanjanje nelegalnih splavova, onih čiji vlasnici nisu učestvovali u licitiranju.

– Prvi put sam to najavio u februaru 2021. godine i od tog momenta smo krenuli u razne procedure. Prvi korak bila je analiza i popisivanje svih splavova, a bilo ih je ovde između 105 i 107, nakon čega smo ušli u proceduru otvaranja licitacije za nove pozicije koje smo iscrtali u skladu sa ekološkim i bezbednosnim standardima, sa dozvoljenom udaljenošću reni bunara i svim onim što ovaj prostor ovde nije ispunjavao. Tada se ušlo u prvu, pa u drugu licitaciju i sada mogu reći da je ovde od više od sto splavova ostao još samo jedan. Bilo je planirano uklanjanje 77 splavova, a danas sam dobio informaciju da je ostao još samo jedan – istakao je Šapić.

Alekdandar Šapić - Od svega je najvažnije to da je krenulo čišćenje obale i oslobađanje ovog prostora.

U ovom momentu na ova tri kilometra imaćemo 28 pozicija, rekao je Šapić.

– Danas se svi objekti ne nalaze na svojim pozicijama zato što moramo da im obezbedimo legalne priključke za vodu i struju, a još uvek čekamo da nam Upravni sud kaže na koji način to možemo da uradimo. Od svega je najvažnije to da je krenulo čišćenje obale i oslobađanje ovog prostora. Od sutra, kada budemo sve priveli kraju, ovaj deo Save je završen što se tiče uklanjanja. Sada kreće druga faza, a to je obezbeđivanje infrastrukture i izrada projekta za uređenje čitavog Savskog šetališta – rekao je predsednik Privremenog organa.

On je istakao da su za splavove koji se nalaze u drugom delu, od Brankovog mosta do Ušća, kao i za one koji se nalaze prekoputa Ratnog ostrva već doneta rešenja o uklanjanju, da su završene i licitacije, te da će početi uklanjanje objekata koji nemaju izlicitiranu poziciju, odnosno koji ne čekaju da im se oslobodi pozicija.

– Nastavljamo sa tim i ono što je pre tri godine delovalo kao nemoguća misija, sada je urađeno. Ali, ni ovo nije kraj. Kraj će biti kada ovo šetalište bude izgledalo kako to i dolikuje – čisto i uredno. Svi splavovi će imati prečišćivače otpadnih voda, svako će imati svoj priključak za vodu i struju. Ovo je rezidencijalni deo i neće biti nijedna diskoteka niti noćni klub koji bi ugrožavao sugrađane. Ova obala Save će biti u potpuno drugačijem ruhu, a potom ćemo urediti i čitavo šetalište. Uprkos svim opstrukcijama sa raznih nivoa, duboko sam verovao da je ovo ispravna stvar i drago mi je što sam danas ovde – istakao je Šapić.

Predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić - Kraj će biti kada ovo šetalište bude izgledalo kako to i dolikuje – čisto i uredno.

On je zahvalio inspekcijskoj službi i svima koji su ovde radili, novobeogradskoj policiji i rečnoj, svima koji su do sada asistirali. Očekujem, dodao je, da ćemo sada daleko lakše i sa mnogo manje muke krenuti u čišćenje ovog dela obale.

– Prekoputa Ratnog ostva biće noćnih klubova, jer to nije rezidencijalna zona, a od Brankovog mosta do Ušća neće biti nijedan splav, niti klub, jer je to jedini deo gde sa ove strane reke može da se vidi Kalemegdanska tvrđava. To je bila preporuka i jedan od uslova kako bismo dobili priliku da uđemo na listu Uneska – naglasio je Šapić.

U galeriji fotografija možete da pogledate kako je danas izgledao obilazak Savskog keja.

On je rekao i da mu je juče javljeno da je u jednom od splavova zatečen Molotovljev koktel i puška, napominjući da je zanimljivo to što je jedan broj medija koji je zdušno branio splavare, odustao od odbrane.

Kurir.rs/ gradonacelnik.beograd.rs