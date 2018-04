DOĐE MI DA MU KAŽEM U LICE DA ODE: Seks sa mužem mi je postao obaveza, ljubav je davno nestala, a evo zbog čega sam i dalje sa njim!

Jedna žena koja je želela da ostane anonimna, ispričala je da više ne voli svog muža, ali da sa njim iz jednog razloga i dalje ostaje.

Anonimna čitateljka koja ima ćerke od deset godina pisala je magazinu u potrazi sa savetom, jer je došla do tačke kada joj je život postao neizdrživ.



"Ne želim nikada da vidi moje lice tokom seksa koji je redak, jer ja zamišljam nekog drugog dok sam u krevetu s njim. Imamo odnose jednom mesečno, a ja bih se najradije pokrila po glavi da me ne vidi i da ne moram da ga dodirujem. Postao mi je jako neprivlačan i seks je za mene užasna obaveza. On jednostavno ne čita signale koje mu šaljem i ne prepoznaje da mi više nije stalo do njega. Izbegavam njegov pogled, dodir.... Ljubav je jednostavno nestala, nije se desilo ništa posebno među nama", rekla je žena koja je zatražila pomoć i savet jer je u situaciji da ne radi i zna da joj muž ne bi plaćao alimentaciju posle razvoda.

Priznala je i da joj je teško što i njega zavlači, ali jednostavno u trenutnim okolnostima ona nema izlaza.



"Dođe mi da mu kažem u lice da ode, da je kraj i da među nama više nema ničega. Ali onda shvatim šta bi to značilo za mene i decu."



Na ovu priču nadovezala se priča drugih žena koje takođe žive u Australiji i imaju materijalnu pomoć kao samohrane majke, koje su je posavetovale da odmah izađe iz takvog braka jer i u najgorim situacijama uvek postoji rešenje.

