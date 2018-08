ON JE MOJ MUŽ, A NE TATA: Devojka (25) se udala za 34 godine starijeg profesora, otkrila kakav je u krevetu, a onda se suočila sa njegovom porodicom... (FOTO)

Studentkinja Kortni (25) se nedavno udala za Vana Torntona (59) i time je postala "baka" troje unučadi - Sedi (14), Džud(19) i Prudens (2).

Iako je razlika u godinama čak 34 godine, Kortni kaže da je s Vanom u krevetu i dalje "vrlo vruće".

"Nikad nisam upoznala muškarca kojem nije do seksa. To ne prestaje nakon 50. godine. Sve funkcioniše i super nam je kao i drugim parovima", objasnila je. Iako puno ljudi tvrdi da je s Vanom samo zbog novca, Kortni priznaje da su veći problem druge žene.

A post shared by Courtney Thornton (@courtlyb) on Dec 2, 2016 at 10:32am PST

Kortni je Vana znala oduvek, živeli su u istom gradu. Tek 2016. godine, kada ju je počela zanimati muzika, počeli su da se druže. Nakon nekoliko meseci su se i venčali.

"Bili smo u supermarketu i samohrana majka mu se nabacivala, jer je mislila kako je slatko što se Van druži toliko sa svojom ćerkom", objasnila je Kortni.

"Živimo u malom gradu pa sam ga oduvek znala. Bio je profesor, ali nikada meni nije predavao. Pre par godina se moja tetka prijavila na takmičenje lepote, a on je tamo puštao muziku. Velika je faca u našoj zajednici", objasnila je.

A post shared by Courtney Thornton (@courtlyb) on Nov 21, 2016 at 5:51am PST

Kad je 2016. godine počela da je zanima muzika, znala je kome da se obrati. Postali su prijatelji i imali sličan smisao za humor.

"Ponekad bismo zajedno otišli na večeru. Pitala sam ga šta misli o tome da naša veza ode na viši nivo, a on me pitao znam li koliko on ima godina. Rekla sam mu da to uopšte nije važno i da me privlači. Sviđa mi se njegov šarm i ličnost", rekla je Kortni, koji je Van kasnije upoznao i sa porodicom.

Van koji se dva puta već razvodio, zaprosio Kortni posle nekoliko meseci, pa su se venčali krajem 2016. godine.

A post shared by Courtney Thornton (@courtlyb) on Aug 21, 2016 at 8:31am PDT

Na venčanje su došli i njeni roditelji, a kako kaže, bili su jako srećni. Njeni prijatelji takođe podupiru vezu, ali Vanova porodica nije bila potpuno oduševljena novom "bakom". S vremenom su ju ipak prihvatili, a imaju i svoje interne šale.

"Van ima unuke koji me zovu "baka". No, to je samo šala", objasnila je.

Ona je izjavila i da su čuli jako puno tračeva o njihovoj vezi. Neki su govorili da joj je Van prišao kad je bila mnogo mlađa, a drugi da je ona rastavila Vana i njegovu bivšu ženu. Par je razvio i popularnu oznaku na Instagramu #HusbandNotDad (engl. suprug, a ne tata) koji na društvenim mrežama okuplja žene udate za puno starije muškarce.

A post shared by Courtney Thornton (@courtlyb) on Jul 18, 2016 at 5:28pm PDT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir