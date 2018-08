ŽURITE NEGDE, A ISPRED VAS SE VUKU PO ULICI: Evo šta znači ako vas hvata nervoza zbog sporih ljudi!

Sigurno ste osetili da vas obuzima nervoza i da vam krv ključa kada žurite ulicom i zaglavite se iza nekih ljudi koji sporo koračaju kao da nemaju nikakve obaveze, ali ni obzira prema vama koji žurite.



Bilo da se radi o ljudima koji nonšalantno šetaju dok pričaju telefonom, ili je reč o grupici koja ide lagano i neobavezno ćaska, nervoza zbog ljudi koji sporo hodaju postala je jedna od vodećih tema o kojima se raspravlja ovih dana.

Ovakva nervoza i bes su toliko česti da imaju i svoj naziv - pešački bes.

Psiholog Leon Džejms je vodeći ekspert za ovu pojavu, ističe da ova osećanja mogu da eskaliraju u fantaziju o nasilnom ponašanju i ispoljavanju agresije prema onima koji sporo hodaju ulicom ispred nas.

Samo neki od nas znaju odakle izvire ovaj bes ili zašto ga neki od nas osećaju s vremena na vreme ili uvek. Oni koji brzo hodaju često naglašavaju kako su oni ti koji su u pravi. Studije potvrđuju da oni koji brže hodaju imaju manje šanse da obole od srčanih bolesti, Alchajmera ili da im se pogorša rak prostate, a oni koji sporije hodaju ranije umiru.

Oni zameraju sporijim ljudima da krše nepisana pravila ponašanaj u velikom gradu. Na primer, ukoliko ste u Njujorku držite se desne strane trotoara, pratite stampedo ljudi koji hodaju, pazite gde idete, ne zaostajte ukoliko se krećete u većoj grupi i priđite bliže ivici trotoara ako želite da stanete ili usporite.

Psiholozi ističu da bes koji neki od nas osećaju izvire iz naših očekivanja i emotivnog stanja. Mnogi ljudi hodaju po automatizmu jer znaju koliko im treba vremena da stignu od tačke A do tačke B. Kada se iznenada pojavi neko ko blokira naš autopilot, to automatski znači da je on ugrožen i javlja se bes. Što smo više na autopilotu, utoliko teže podnosimo iznenadno uskoravanje kretena.

