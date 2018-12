EVO ŠTA SE DESI KADA DUGO SAMUJETE! Ženama širom sveta LAKNULO kad su ovo saznale, evo zašto!

Žene koje tek posle dužeg vremena samovanja pronađu ljubav, na kraju budu najsrećnije. Do tada, naime, one nauče dosta o sebi i izuzetno cene svoju individualnost. Kako se navodi, one neće dozvoliti da im se sruše bilo koji snovi zbog osobe koju su srele, jer znaju da mogu i same ali su došle do trenutka u životu kada to ne moraju niti žele da budu.

Ipak, za razliku od drugih žena, one znaju kako treba samovati i biti produktivan u tome, te su sebi uvek na prvom mestu.

One mogu i u šoping da odu same a da se ne osećaju čudno. Znaju šta žele i po to su i otišle, nije da im je za takvu neku akciju neophodno društvo.

Takođe, žen koje su dugo ostale same nemaju problem sa spavanjem ukoliko su same u krevetu.

Tokom samovanja, one su se valjano posvetile sebi. S druge strane, izgradile su jaka prijateljstva sa pouzdanim ljudima kojima nije potreban partner da bi se osećali dobro u sostvenoj koži. Niko ne može da ih navede da skrenu sa svog puta ka uspehu, jer su ustanovile sopstvenu nezavisnost i imaju dovoljno sredstava da same nastave dalje, imale partnera ili ne.

foto: Profimedia

Inteligentne su, znaju kako da vode računa same o sebi. Dobro se nose sa svime što im život donese, a takođe znaju i da improvizuju i prpuste se slučajnostima koje su svakako neizostavni deo življenja. Za njih, ljubav nije najbitnija na svetu koliko, pre svega, ljubav prema sebi. Umesto poput progoniteljki, muškarcima prilaze kao i svakom drugom velikom snu ili želji. One su, zapravo, u konstantnoj potrazi sa što boljim životom i jasno osećaju da li je nešto za njih dobro ili loše.

Ove žene poznaju čari mira i tišine za kojima ogroman broj ljudi danas žudi. Ne brine ih što možda nikada neće stupiti u brak jer to ne smatraju svojim najvećim dostignućem u životu. Otvorene su za veze koje na svom vrhuncu ne dobijaju taj papir, dokaz braka, zajednice. Ne bi im smetalo i da osnuju porodicu sa nekim sa kim nisu u braku.

One znaju kako da žive i same i sa nekim. Koliko svoje, toliko poštuju i tuđe vreme i prostor. U najvećem broju slučajeva završe sa nekim ko ih čini još jačim nego što već jesu, ko ih razume i ko im niukakvom smislu ne smeta. One završe sa nekim ko ih čini još srećnijima, iako su već i više nego dovoljno srećne u sopstvenoj koži.

foto: Profimedia

