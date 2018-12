PRINC MIHAILO PRISUSTVOVAĆE POROĐAJU PRINCEZE LJUBICE, EVO ZAŠTO! Karađorćevići isplanirali bebinu budućnost do najsitnijih detalja, ovako će izgledati život U TOPOLI!

Princ Mihailo Karađorđević ne može sebe da zamisli u iščekivanju bilo kakvih informacija, te su on i princeza Ljubica od samog početka planirali da za vreme porođaja on u sali bude prisutan.

"Biću prisutan na porođaju, to smo od samog početka planirali. Ne mogu da zamislim da provodim sate u iščekivanju vesti, brinući o tome da li su Ljubica i beba dobro. Uz to, ne želim da Ljubica prolazi kroz to iskustvo sama - iako je ona samostalna i jaka osoba, znam da će joj u tim trenucima značiti podrška i oboje želimo da zajedno proživimo te neponovljive trenutke", kaže princ.

Rođenje deteta smatra najlepšim, ali i najvrednijim poklonom u 2019. godini.

"Mislim da beba neće biti samo najlepši poklon godine, već i najvredniji poklon dosad. Iščekivanje novog života promeni vaše prioritete, pa svi izazovi, problemi i ciljevi počnu da se posmatraju kroz drugu prizmu. Ljubica i ja smo veoma uzbuđeni, i jedva čekamo da upoznamo našeg novog člana proodice", ističe princ.

Princeza Ljubica takođe ne krije koliko jedva čeka da se ostvari u ulozi majke.

"Kako se deveti mesec primiče kraju, tako su emocije sve izraženije. S nestrpljenjem iščekujemo našu bebu, s vremena na vreme se javi i trunčica zabrinutosti, ali se to uglavnom brzo odagna koncentrisanjem na lepe stvari koje nas očekuju i pozitivnim razmišljanjem. Poslednjih nedelja proveli smo puno vremena u pripremi svih sitnica koje će nam, nadam se, olakšati tih prvih par meseci s novorođenčetom. Bilo mi je važno da ove pripreme završimo na vreme, kako bih bila smirena i sigurna da su stvari koliko-toliko pod kontrolom. Očekuje nas puno promena i novih odgovornosti, pa smo se prethodnih meseci potrudili da se što bolje pripremimo za nove izazove".

Ime za bebu još uvek nisu izabrali.

"Još uvek nismo doneli konačnu odluku o imenu - imamo čitavu listu imena koja nam se oboma dopadaju, i koja nose posebno značenje za nas, ali smo odlučili da konačnu odluku donesemo tek kada beba bude stigla na ovaj svet", kaže Mihailo Karađorđević.

Princeza je, kaže, za porođaj i te kako spremna.

"Ne osećam strah, veliku sigurnost mi ulivaju stručnost i posvećenost osoblja GAK-a Narodni front koje ovih dana brine o meni i ne sumnjam da ćemo i beba i ja biti u sigurnim rukama. Naravno, ponekad se pojavi briga o tome da li će sve proći kako treba, bez komplikacija, ali uz kvalitetnu psihofizičku pripremu i stručno vođenje porođaja verujem da je rizik minimalan".

Karađorđevići planiraju da žive u Topoli.

"Planiramo da nastavimo da živimo u Topoli i da naše dete tu i odrasta. To nije odluka koju je bilo teško doneti - oboma nam je vrlo važno da naše dete raste upoznajući naše običaje, istoriju, okruženo svojim narodom. Jedna stvar koju smo primetili živeći u Topoli proteklih godinu dana jeste manjak aktivnosti, prvenstveno namenjenih deci. Želeli smo da damo svoj doprinos da se to promeni, pa smo pre par meseci na Oplencu organizovali humanitarni festival na kom su deca imala priliku da se oprobaju u jahanju, streličarstvu, streljaštvu, borilačkim veštinama... Mislim da je za dete vrlo važno da ima priliku da isproba različite aktivnosti tokom odrastanja kako bi pronašlo sebe i razvilo svoja interesovanja, i potrudili smo se da baš to i ostvarimo", ističe Mihailo, pa nastavlja: "Nadamo se da je taj festival bio samo prvi u nizu aktivnosti koje želimo da organizujemo za decu i mlade, kako bi roditelji u Topoli i okolini imali što više opcija da sa svojom decom kvalitetno provode vreme".

Princeza Ljubica otkrila je kako su se spremali za roditeljstvo.

"Proveli smo puno vremena čitajući, slušajući i posmatrajući demonstracije i vežbe koje se vrše kao priprema za porođaj, ali i za dane koji slede. Mihailo je perfekcionista, a ja izazovima pristupam studiozno, uz detaljne beleške i traganje za dodatnim informacijama, pa ni pripreme za roditeljstvo nisu izuzetak. Zato je porodična biblioteka već poprilično uvećana bogatom kolekcijom knjiga o roditeljstvu. Nadam se da će toliki trud biti od pomoći, a meni lično je puno značilo to što je Mihailo aktivno uključen u čitav proces. Mislim da tate mogu da odigraju jednu od najznačajnijih uloga tokom trudnoće i porođaja, i vrlo je važno da oba partnera budu dobro informisana o svemu što ih čeka, o tome šta je normalna pojava, a šta znak za uzbunu... U tom slučaju, partneri mogu jedno drugom da budu oslonac i podrška: kada mamu uhvati nervoza, tata je tu da je podseti da će sve biti u redu, ali i obrnuto - i mame mogu da pomognu očevima da se osećaju uključeno i podjednako važno za rast i razvoj novog života".

U 2019. kao budući roditelji ulaze sa željom za dovoljno sna!

"S obzirom na to da je ova godina za nas u znaku roditeljstva, sve želje su usmerene ka zdravlju i dobrobiti naše porodice. Uz to, jedino što nam ostaje da poželimo kao budući roditelji jeste - dovoljno sna".

