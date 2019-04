DR MILAN COLIĆ: Lepi i spolja i iznutra

Povodom obeležavanja 30 godina rada, estetski hirurzi, eksperti svetskog glasa, prof. dr Miodrag Colić i prim. dr Milan Colić, promovisali su knjigu "Moje novo ja". Uzbudljiva iskustva iz prakse i njihovih nesvakidašnjih života obrazac su kako svako od nas može da osvoji životne vrhove.



Zbog čega jubilej obeležavate knjigom?



- Toliko trajanje ne možete da smestite u intervju, članak ili gostovanje: knjiga se nametnula kao najsveobuhvatnije rešenje, naročito kad volite da pišete i iza sebe imate novinarsko iskustvo.

Koliko je bilo teško pretočiti u priče iskustva više od 25.000 pacijenata?



- Beležili smo interesantne životne priče. Radili smo uglavnom sa zdravim osobama, što, iako se na prvi pogled ne čini tako, može da bude - teže. Deo karijere proveo sam u Urgentnom centru. Tamo niko ne bira da dođe, hitan slučaj znači borbu za život. U ordinaciju estetskog hirurga pacijenti dolaze sami, često lepa žena koja pokušava da bude još lepša. Ukazuje nam poverenje, a to je velika odgovornost.

Avangardno je bilo baviti se ovom vrstom hirurgije.



- Jeste, sami pišete pravila. Na početku je dolazio jedan pacijent u nekoliko meseci, mnogo vremena je prošlo do jednog pacijenta dnevno. Danas pravimo liste čekanja. Ništa ne pada s neba, i to ponavljamo lekarima koje školujemo u našoj bolnici. Na početku nije bilo lako ni doći do potrebnog materijala za rad. Kad sam ranih devedesetih prvi put doneo silikonske implantate, carinik ih je zaveo kao "silikon za dihtovanje prozora"; nije postojala tarifa za ovu robu.

Primetno je da lepota povezuje sve vaše storije.



- Knjiga je u stvari eksperiment. Ako uspe, biće još zanimljivih priča o lepoti u svim njenim oblicima i različitostima. To negde i jeste naša misija - da predvidimo rezultat i kažemo pacijentima kako će izgledati nakon operacije, a kako za pet ili deset godina. Ljudsko tkivo se menja, nije kamen ili drvo da ga isklešete i da ostane takvo doveka. Treba, na primer, naročito mladim devojkama, objasniti da previše uvećane usne nisu lepe, a ako se ne rade hijaluronskom kiselinom, rezultat posle nekoliko godina može biti ne samo loš već i opasan po zdravlje. Ne povinujemo se željama po svaku cenu. Zato nas i poštuju više.



Kako motivišete ljude da neguju ono lepo?



- Pacijenti su pravi promoteri našeg rada. Naravno da se svi operišu, kako kažu, "zbog sebe", i to mora da bude na prvom mestu, ali odmah na drugom je da se to dopadne još nečijim očima.

Žene slušaju savete, a muškarci?



- Ne slušaju baš sve: dođu sa odlukom šta žele, ne razmišljaju o potencijalnim rizicima i komplikacijama koje vrebaju kod svake intervencije. Ovo je ozbiljna i teška hirurgija, a to što je mi izvodimo s lakoćom, zasluga je iskustva. Muškarci su dolazili kao pratnja, stidljivo prisluškivali. Danas rade sve intervencije - fejslifting, kapke, liposukciju. Ipak, najviše dolaze zbog transplantacije kose: naša klinika je jedina u zemlji koja ima robota za tu svrhu. Često pitaju i da li bih i ja uradio nešto na sebi, ja im kažem šta sam iskusio. Lični primer je odlična preporuka!



Pioniri ste u mnogim estetskim zahvatima u Srbiji.



- S ponosom mogu da kažem da su mnoge procedure prvi put izvedene upravo na našoj klinici. Prof. Miodrag Colić bio je generalni sekretar Internacionalnog udruženja za plastičnu i estetsku hirurgiju, izvora noviteta. Ipak, za svaki pionirski poduhvat potrebna je i hrabrost. Začetnici smo hirurškog lečenja gojaznosti, sprovodimo je 15 godina, a prvu rekonstrukciju dojke posle karcinoma izveli smo još 1997.



Total bodi-lifting je prava ekskluziva.



- Jedini radimo ovu intervenciju, jednu od najkompleksnijih procedura. Ozbiljna priprema, multidiscipliarni pristup, više hirurških ekipa... Kada se izgubi velika težina, nekada i više od 100 kilograma, ostaje mnogo viškova kože. Potrebno je sve "ukrojiti i spakovati" tako da tkivo preživi. I stranci često dolaze zbog ovoga, javljaju nam se i zbog svih drugih intervencija.



Poznati ste i kao humanitarci.



- Izveli smo veliki broj operacija tokom humanitarnih misija u Južnom Sudanu, Palestini, mnogim drugim zemljama. A obišli smo ih baš sve! Moj brat Miodrag je izdao i knjigu "Moj put oko sveta", ilustrovanu mnoštvom fotografija iz svake zemlje na planeti.

