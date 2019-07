BODRIO VERENICU 9 SATI, PA SE ONESVESTIO PRED ROĐENJE ĆERKE: Hteo sam da budem PRAVA MUŠKARČINA, ali sam imao simptome UMIŠLJENE TRUDNOĆE! (VIDEO)

Ben Bergvin je satima bodrio svoju verenicu Ejmi Medoks, želeći joj biti puna podrška dok njihova ćerkica ne ugleda svetlost dana. Porođaj je trajao jako dugo, a on je baš pred kraj izgubio svest.

Novopečeni otac prilikom pada glavom udario je u ventilator koji je i razbio, a onda je težinom tela pao na ormarić. Zabrinuo je verenicu, koja je u tom trenutku bila pred porođajem, ali i medicinsko osoblje koje ga je odmah prevezlo na odeljenje hitne pomoći. Tamo je zbog udarca u glavu Ben pet i po sati zadržan na posmatranju.

foto: Printskrin

Mladi otac je ispričao kako je od početka trudnoće svoje devojke bio "jako emotivan", te da je s njom prolazio kroz sve njene trudničke želje, boljke i strahove. Veruje, kaže, da je imao simptome umišljene trudnoće.

"Kad sam saznao da čekamo dete, iznenadilo me je koliko emotivan mogu biti, a to me stanje još nije popustilo", ispričao je Ben pre kraja porođaja. Onda se "pohvalio" kako je zbog verenice odlučio "biti jak" i očvrsnuti, kao "pravi muškarac". Čim je izgovorio te reči, Ben je pao u nesvest i srušio se na pod, a šokirana Ejmi je povikala: "Je li se to on upravo onesvestio?"

Medicinsko osoblje odmah se pobrinulo za oca, koji se borio da dođe k sebi baš u trenutku kad je njegova ćerkica ugledala svetlost dana.

"Morali su biti sigurni da nisam zadobio ozbiljnije povrede. Osećao sam se kao potpuni idiot", rekao je novopečeni tata.

Ben je ćerkicu video tek nakon pet sati, kad je otpušten s odeljenja hitne pomoći, a snimak nesvestice je završio na internetu i postao pravi hit.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printskrin

