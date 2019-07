NAJEŽE SE KAD ČUJU OVU REČ! MOJ DEČKO JE BRIŽAN I MNOGO ME VOLI! DUHOVNO SAM JAČA, A ON JE PAPUČAR - TAKVE BAŠ VOLIM: Srpkinje ne podnose MUŠKARCE koji kleče pred njima, pa žestoko OPLELE!

Papučar je termin koji niko ne voli u Srbiji da izgovori, pa čak ni žene. Neko će u šali reći da je to jedini lik koji ima devojku u društvu, neko će reći da je to bio kul lik dok nije pronašao ženu svog života, a neko da je to momak koji povede na momačko veče svoju devojku.

Da li žene u Srbiji vole ili ne vole papučare pre nekoliko godina se na jednom poznatom forumu vodila velika rasprava.

"Danas se često susrećemo sa ovim terminom, imam osećaj da moj verenik pati od kompleksa da ne postane papučar. Letos je na primer išao sa društvom na roštilj na Adi i mene nije poveo samo zato što je cura njegovog druga bila zauzeta pa nije mogla da ide, naravno neki su momci došli sa curama, a njegov izgovor je bio da se on sa njima baš i ne druži. Ovo je samo jedan od primera, ima ih još. Ja razumem da muškarca treba pustiti da izađe sa drugarima, ali da li baš treba u tome preterivati i uvek gledati da li će neko da povede ženu ili ne. Često sam se zbog toga osećala uvređeno, zašto moj izlazak s verenikom u nekom društvu mora da zavisi da li ide i neka tuđa cura". napisala je Maca.

"Za mene je papučar onaj što ne sme ništa da uradi dok ne pita svoju ženu... Takoreći što sve radi kako mu žena kaže nema svoje ja, da lupi rukom o sto i kaze: Ne, neću to i neću tako"! A to što te vodi sa sobom svuda ne znači da je papular....mada ako si uvek sa njim i ako si uvek jedina u drustvu ti njegova devojka sa njim za drustvo bi vec mogao da bude predmet zezanja i ismijavanja jer to je balkanski ponos žena treba da sedi u kući i da se smeška kad joj se dragi vrati", napisala je korisnica pod imenim Licht.

"Nije mi se desilo nista slično. Moj dečko me nikada nije ispalio zbog drugova ili zato što se plaši da u njihovim očima ne ispadne slabić. Izvini, ali meni se čini da se tvoj dečko na neki način stidi tebe čim ne želi da te povede sa sobom. Trebalo bi i ti njemu tako nešto da priredis (npr. izađi s drugaricama u provod, a ako te pita da pođe s tobom, ti kaži da ideš samo s drugaricama, a sutradan mu kaži da su neke od njih išle s momcima) pa da vidiš kako će da se promeni", pojasnila je druga korisnica Angel Fire.

"Taj termin ''papučar'' su čini mi se izmislili muškarci kojima je krivo što njihovi drugovi imaju srećnu vezu (ili baljem srećniju od njihove sopstvene) pa onda teraju drugove da biraju između njih i devojke", dodala je.

"Evo kakvo je moje iskustvo. On je nežan, divan, brine o meni... Kaže mi da me voli najviše na svetu i tako se završava svaki naš razgovor telefonom. Ali, kada je sa drugovima, jednostavno mi ne kaže ništa lepo. Nedavno mi je i priznao da mu je glupo da mi priča maco kuco pred drugovima, jer ga zezaju posle. Da je doslovno receno taj papučar, o kome pričamo.

Papčur je samo onaj dečko (po mojoj definiciji) čija je devojka, ili žena duhovno jača od njega, da ona zna njega da vrti oko malog prsta i da zna način na koji će da ga za sitnicu kupi. A on, ne zna kako da izađe na kraj sa tim, i sve je po njenom. Mislim da papučari su najčešće oni koji to ne žele da budu i koji se smeju drugima, a ovamo... iza scene...druga priča. Za mog dečka ne mogu reci da je papučar, ali ja vodim glavnu reč. Tako je u slulajevima kada ste iznad njega, u bilo kom smislu, i on ma koliko znao da vredi, možda iz ljubavi, a i straha da vas ne izgubi radi nešto što možda i nije najbolji znak muškosti.

Ma, svi najbolji frajeri su papučari", napisala je jedna Sanja!

