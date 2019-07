KOLINDA MOŽE DA UĐE U PANTALONE IZ AMERIKE OD PRE 10 GODINA! Smršala je i sada NESEBIČNO SAVETUJE žene kako da se doteraju kao što je i ona uz pomoć OVE CAKE!

Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović je značajno izgubila na težini. Mnogi misle da je to zato što je prestala da jede kako bi što lakše i brže smršala, ali u jednom intervjuu je rekla kako je to daleko od istine i kako nikad ne bi mogla biti na dijeti koja zahteva od nje da gladuje.

"Zbog obaveza ne smem da budem gladna jer u suprotnom mozak mi ne funkcioniše kako treba. Priznajem, pre sam znala da se tešim hranom, pogotovo sendvičima nakon napornog radnog dana, što me je i dovelo do viška kilograma. Ali danas sam ponosna jer mogu da uđem u maskirne pantalone koje sam kupila pre deset godina u Americi. Mnogi me pitaju koja je moja tajna, a ja kažem da za moju dobru liniju su zaduženi kretanje i mediteranska ishrana", rekla je Kolinda Grabar Kitarović.

foto: Profimedia

Dodala je da pije isključivo vodu, uglavnom sa česme, izbegava kafu zbog kofeina i crno vino zbog intolerancije na histamin. Od masnoća koristi domaće maslinovo ulje i malo maslaca, a u frižideru uvek ima mnogo voća i povrća, pogotovo avokada. U potpunosti je izbacila šećer i u njenoj ishrani nema hleba.

"Kontrolisana i uravnotežena ishrana. Nema jedenja noću i morate da se krećete", zaključila je Kolinda Grabar Kitarović.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Glorija/Foto: Profimedia

Kurir