EMIL MONTENEGRO JE NAJUSPEŠNIJI CRNOGORSKI MODEL! Živi kao BOG, bio je inspiracija za ROMAN, a ovo je TAJNA njegovog uspeha! (FOTO)

Emil Osmanović iz Bara, poznatiji kao Emil Montenegro je jedan od najuspešnijih modela u svetu. Ljubav prema poslu ga je pokretala, a zbog nje danas radi sa najprestižnijim kreatorima današnjice, obilazeći svet.



Emil Osmanović se u modeling zaljubio još kao dete, a karijeru je započeo kao osamnaestogodišnjak, pre odlaska na studije.

- Održavalo se takmičenje za “Lice godine Crne Gore”. Video sam koliko sam fotogeničan i dopalo mi se. Tada sam objavio fotografije na internetu i agencije iz Pariza i Milana su me kontaktirale - počinje Osmanović priču.

Dodaje da mu je podrška roditelja u tom periodu jako značila.

- Oni su shvatali da je neko iz modnih prestonica prepoznao moj talenat. U tom momentu, kad se spremate da poletite u svet, jako je bitno da imate njihovu podršku, i psihičku i finansijku. Onda sam napravio pauzu zbog studija. Završio sam u roku, i nastavio gde sam stao sa modelingom i to je bio početak moje internacionalne karijere. - ističe on.

Danas, uspešni Baranin ima priliku da sarađuje sa najprestižnijim kreatorima današnjice i da krasi naslovnice svetskih magazina poput italijanskog "Voga".

Inspirisao spisateljicu na roman



Njegov lik i rad inspirisao je spisateljicu Tamiris Oliveiru za pisanje romana. Ona je, oduševljena njegovim fotografijama iz Dubaija i Abu Dabija, zatražila otkupljivanje prava za njihovo korišćenje.

„Bio sam u Dubaiju kada sam dobio tu ponudu. Tražila je da otkupi fotografije, jer su je inspirisale za novu temu knjige. Poželela je da ja učestvujem u pisanju knjige, a i da krasim naslovnu stranu. Glavni lik u knjizi je nazvan mojim imenom. Radi se o ljubavi između Arapina i Brazilke. Jako zanimljiv sudar dve kulture. Imali smo veliki uspeh u Brazilu. Čitaoci su od nje trazili i drugi deo knjige. Iduće godine će se desiti i to“, objašnjava on.

U Crnoj Gori ima mnogo talentovanih ljudi



Emil navodi da na našim prostorima nije moguće živjeti samo od modelinga.

- Crna Gora je mala zemlja i slabo se ulaže u modu. To ne znači da u budućnosti nećemo raditi na tome. Ima talentovanih ljudi kod nas. Ko radi u inostranstvu, i ko je tražen, može da živi od modelinga baš lepo. Meni je to samo temelj, to jest odskočna daska za ono čemu težim. Modelingom izgrađujem svoje ime, koje ću koristiti u budućem radu“, kaže ovaj Baranin.

I dalje postoje predrasude ljudi sa Balkana o muškarcima koje zanima moda, ali njega ti komentari ne dotiču, jer ima svoj cilj, kojem teži.

- Kada znate šta radite, znate da ste na pravom putu i da nikoga ne ugrožavate, kada znate da se bavite onom lepšom stranom sveta, onda se ne obazirete na površne komentare, jer niti želite, niti imate vremena za to. Sigurno da postoje predrasude. Ipak smo mi daleko i od Evrope i od sveta. Sporo napredujemo, tako da mnoge moderne stvari i poslovi su još uvek tabu tema. Internet čini čuda i stvari se menjaju“, ističe uspešni Osmanović.

Trenutno, on živi na relaciji Italija - Crna Gora, a slobodnog vremena ima jako malo.

- To je dobro, hvala Bogu. Šteta je kada se mladi ljudi izležavaju i gube vreme. Sada je momenat kada treba da se grabi svaka dobra prilika. A kada ugrabim slobodan dan, onda obilazim grad u kojem sam u tom momentu. Čitam neku dobru knjigu. A ako sam u Crnoj Gori, onda provodim vreme sa familijom i najboljim prijateljima“, ističe.

Na instagramu ga prati više od 332.000 ljudi. Navodi da je njegov profil veseo, bez negativnosti, jer smo u svakodnevnom životu često pod stresom.

- Ne moramo to da gledamo i na mrežama. Zato na mom profilu isključivo vlada pozitivna energija, a ujedno je to i poruka. Volim da podelim sa ljudima koji me vole sve što radim. Svaki svoj posao, putovanje, uspeh, mišljenje o nekoj situaciji koja je aktuelna, pa i poneka privatna fotografija. Ljudi više vole da vide privatne fotografije nego profesionalne“, ističe.

Trening i zdrava ishrana su bitan deo njegovog života



- Ja pijem tri do četiri litre vode svakog dana. Nemam nikakve poroke, čak ni kafu ne pijem. Dan započinjem sa vodom i limunom. Onda ovsene pahuljice za doručak. Volim sve riblje specijalitete. Omega 3 je jako bitna za nas. Treniram tri , četiri puta nedeljno. Jedem raznovrsno ali po malo. Nema prejedanja“, kaže.

Ima i poruku za mlade, koji žele da budu uspešni u poslu koji obavljaju.

„Moja misija je da im pokažem da se može sve kad se hoće, a pritom da se ne skreće sa pravog puta. Želja, volja, rad i disciplina. Moraju da imaju petlju i da grizu za ono što žele. Jedino će tako uspeti“, objašnjava.

foto: Printscreen/Instagram

Navodi da je ovo tek početak i da ima mnogo planova za budućnost. Uz upornost i ljubav zna da je sve moguće.

- Kada je posao u pitanju, nesam nimalo skroman. Modeling je dobra platforma onoga što bih volio da radim u budućnosti. Ne volim mnogo da planiram i pričam jer to nekad i ne urodi plodom. Mogu reći da imam ambiciju i za glumačkom profesijom. Trudim se da budem bolji nego što sam bio juče. Da dam uvek sto odsto svojih mogućnosti. Putovanja me obogaćuju. Upijam nove ideje i energiju svakog grada koji posetim. Težim da prenesem tu pozitivnu energiju na ljude oko sebe“, zaključuje on.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Portalanalitika.me/Foto: Printscreen/instagram

Kurir