PODMLAĐIVANJE JAJNIKA NOVA ŠANSA ZA ŽENE KOJE ŽELE DECU: Nove tehnike za vantelesnu oplodnju

Sterilitet postaje sve veći problem u našoj zemlji, jer pogađa sve više parova, bez obzira na njihove godine. Istraživanja pokazuju da čak 400.000 parova u Srbiji ima problem sa začećem. U 40 odsto slučajeva uzrok se pripisuje muškarcu odnosno ženi, dok je kod svakog petog para utvrđena neplodnost oba partnera.



Provera zdravstvenog stanja



- Da bi se pokušala metoda vantelesne oplodnje korišćenjem sopstvenih ćelija, osnovni preduslovi podrazumevaju postojanje genitalnih organa, materice i jajnika odnosno testisa. Pored toga, neophodno je isključiti bolest koja može ugroziti pacijenta - rak, infekcija, teži poremećaj zdravstvenog stanja. Zatim je potrebno utvrditi hormonsko stanje pacijenata analizom krvi, isključiti mogućnost infekcije - istom metodologijom, kao i ispitivanjem briseva kod oba partnera, i napokon uraditi osnovni imaging (obično ultrazvučni pregled male karlice). Za muškarca je neophodna i analiza spermograma – objašnjava prof. dr Aleksandar Ljubić, specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista perinatologije MediGroup za magazin Lepa & Srećna.



Lečenje započeti što pre



Kada postoji problem začeća, izuzetno je važno da se parovi što pre obrate lekarima koji se bave tom problematikom.



- Savet pacijentima je da što pre pristupe lečenju steriliteta. Ukoliko su partneri stariji od 35 godina, a do trudnoće ne dolazi godinu dana, obavezno treba da se jave specijalisti za lečenje neplodnosti. Šansa za uspeh umnogome zavisi od godina ‒ i opada s njima. Taj period postaje sve kraći, tako da kod žena starijih od 40 godina već posle šest meseci pristupamo lečenju - ističe profesor Ljubić i dodaje da je uz pomoć njegovih timova do sada rođen jedan mali grad.

foto: AMG

Starosna granica



Kada je reč o starosnoj granici, čak i u slučaju da je žena mlađa od 35 godina, ako posle godinu dana nezaštićenih odnosa ne dođe do željene trudnoće, par treba da se obrati lekaru. Na taj način ustanoviće se kod koga postoji problem i u čemu se sastoji. Ako se pokaže da je to neophodno, par se upućuje na vantelesnu oplodnju. Poželjno je i da parovi planiraju potomstvo što ranije i da ne čekaju pozne godine kada su šanse da postanu roditelji znatno manje.



- Svakako da uspeh vantelesne oplodnje zavisi od stanja pacijenata, najviše od životnog doba žene. Procenat uspeha je 30-40 odsto, ali uspešnost zavisi od velikog broja faktora (godine, primarna dijagnoza) - kaže prof. dr Ljubić.



Poslednja reč nauke i tehnologije u pogledu ponovnog uspostavljanja funkcije jajnika jeste njihovo podmlađivanje biološkom terapijom.



-To je novina na polju vantelesne oplodnje. Ove tehnike (SEGOVA) koriste sopstvene faktore rasta, matične ćelije i utiču na genetski kapacitet tkiva jajnika. U budućnosti, nove tehnologije lečenja neplodnosti verovatno će uključiti primenu biotehnologije, kao i informacionih tehnologija sa primenom veštačke inteligencije – smatra prof. dr Aleksandar Ljubić.



