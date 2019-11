RAŠIRIĆEŠ NOGE ISPRED MOG OCA, UJAKA I BRAĆE DA VIDE DA SI NEVINA! Od priče ove mlade se LEDI KRV u žilama! JEZIVO!

Anonimna nevesta podelila je na forumu Reddit stravično iskustvo iz koga je, svom srećom, pobegla, a mi njenu priču prenosimo u celosti.

"Verenik me je zaprosio pre osam meseci. Odlučili smo se za malo venčanje koje je trebalo da se desi za dva dana. Sve pripreme išle su sjajno, on je bio divan i volimo se više nego ikad.

Ja sam devica, baš kao i on i on je izrazio želju da se čuvamo za brak. Rado sam se složila sa tim. Međutim, rekao mi je i da njegova porodica planira da proveri da li sam nevina. Umrla sam od smeha na to jer je zaista zvučalo kao šala. Ne, ispostavilo se da je istina.

Kako mi je nedavno objasnio, ja treba da učestvujem u ceremoniji u kojoj će njegov otac da mi raširi noge i proveri me, a sve će posmatrati ujak i braća mog dečka, kako bi svi bili svedoci da sam "čista".

Rekla sam mu da ne postoji šansa da učestvujem u tome, a on me je preklinjao da pristanem jer je to tradicija i jer mora da se ispoštuje. Rekao mi je i da je svestan da je to sramotno za mene, ali i da je njegova majka prošla kroz isto i da ću tako dokazati da ga volim. "Ionako nemaš šta da kriješ, ti jesi devica", rekao mi je. Posle toga smo se razišli a ja sam celu noć preplakala.

Na ivici sam da otkažem venčanje i nikad ne progovorim sa njim. Međutim, volim ga i zaista mislim da smo savršeni jedno za drugo i ne želim nikog drugog.

Šta da radim? Trenutno sam kod drugarice kod kuće, sutra je moj poslednji dan pred venčanje i u panici sam."

Forumaši su, zgroženi tradicijom i njegovim zahtevom, složno savetovali ovoj devojci da otkaže celu stvar.

Devojka se zaista vratila sutradan na forum sa novim vestima:

"Jutros sam pričala sa njim i rekla mu da ne dolazi u obzir da me njegov otac pregleda i da će morati to da poštuje. Međutim, on je rekao da to mora da se dogodi i išao je dotle da me je optužio da lažem da sam nevina. Probala sam da budem smirena i svemu pristupim racionalno ali on je prosto bio nerazuman i sve je prerastalo u sve goru i goru svađu. Rekla sam mu da, da me zaista voli, bio bi uz mene i rekao ocu da to ne dolazi u obzir. Na to me je udario i rekao mi da nije dužan da meni dokazuje bilo šta.

I tako, ostavila sam ga. Vratila sam se kod drugarice, jedemo picu i pijemo.

Hvala svima na odgovorima", napisala je devojka koja se posle ovoga više nije oglašavala.

Kurir.rs/Žena/Foto: Profimedia

