MUŠKARCIMA SE ILI POVRAĆA ILI ODLEPE ZA NJOM KAD ČUJU ŠTA KORISTI KAO PARFEM! Ona tvrdi da je metoda NEVEROVATNA! VIDEO

Šen Bodram, koja se inače predstavlja kao ljubavni guru, svoje neobične savete za upoznavanje iznela je i u svojoj knjizi "The Game Of Desire: 5 Surprising Secrets To Dating With Dominance — And Getting What You Want", gde je između ostalog objasnila da vaginalne izlučevine "mogu da posluže kao ljubavni napitak".

Naime, ona tvrdi da je to zbog feromona koje sadrže, a koji privlače druge ljude, ali i jer te telesne tečnosti ženama daju dodatno samopouzdanje.

"Bez obzira čine li vaginalni feromoni ženu zaista neodoljivom ili ne, činjenica da u to verujete, nateraće vas da budete hrabrije i samouverenije", piše ona.

Ova autorka i sama praktikuje pomenute tehniku već deset godina, a priznaje da su s vremena na vreme udvarači bili očarani njenim nekonvencionalnim parfemom, a da s druge strane neki nisu reagovali na isti.

Ovo je takođe bio slučaj sa četiri žene na kojima je primenila svoju teoriju. Nakon što je rekla učesnicama eksperimenta da "stave vaginalnu tečnost na vrat, obraz i zglobove", one su izašle u grad.

One su istakle da su se muškarci naginjali izuzetno blizu njima, ali bizaran trik ipak nije sve oborio s nogu.

"Koristila sam ovu tehniku nebrojeno puno puta u proteklih 10 godina i imala sam pomešane rezultate - ponekad muškarci jure za mnom, ponekad nema razlike. Dakle, iako nisam sigurna koliko je ovaj eksperiment efikasan, sigurna sam da se svaki put kada ga primenim osećam kao čarobna boginja sa posebnom tajnom", zaključila je Šen.

Ova lepotica je veoma popularna i na društvenim mrežama gde takođe često deli ljubavne savete, a samo je na Instagrmau prati više od 300.000 ljudi.

