POKLON ZA NJU: Za dan žena je iznenadite čarobnom „hemijskom“

Svaka žena želi da uvek ima perfektno sređene obrve, a vi joj sada to možete obezbediti poklonom za 8. mart u vidu aparata za korekciju obrva koji je dizajniran tako da liči na hemijsku olovku – pogledajte ga OVDE!

Može da ga koristi svaka žena, ne treba joj za to nikakav talenat niti previše uloženog vremena. Flawless aparat može da ukloni dlačice bilo koje veličine i plus ne čini da one budu gušće i jače. Lagan je, u obliku je olovke, moderno dizajniran po ženskom ukusu. Radi na baterije, staje u džep i što je najvažnije bezbolno uklanja dlačice.

Za razliku od tretmana voskom i pincetom, nakon upotrebe Flawless aparata nema crvenila, nema osipa niti postoji rizik od alergije, a to je ženama izuzetno važno.

Požurite i poručite svojoj dragoj kao poklon za 8. mart ovu korisnu i praktičnu stvarčicu. Pozovite odmah 011/6 888 999 ili poručite online OVDE po ceni od 1.490 rsd.

foto: Promo

Ovaj aparat za obrve možete pokloniti bilo kojoj ženskoj osobi, bilo da ste muško, bilo da ste žensko i u kom god da ste odnosu sa njom. Idealan je poklon i za one sa kojima ste baš bliski, ali i za one sa kojima imate nešto zvaničniji odnos (npr. koleginica).

Požurite i poručite kao poklon za 8. mart ovu korisnu i praktičnu stvarčicu. Pozovite odmah 011/6 888 999 ili poručite online OVDE po ceni od 1.490 rsd.

Promo tekst

Kurir