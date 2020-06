ZABLISTAJTE U SVAKOJ PRILICI: Ovo su nezaobilazni komadi garderobe koje svaka dama treba da ima!

Svakoj dami je cilj da zablista u bilo kojoj prilici – poslovnoj, svečanoj, ležernoj. Najbolji saveznik u ostvarivanju tog cilja jeste samopouzdanje! U njegovoj izgradnji umnogome pomaže dobar odabir garderobe. Pogledajte nekoliko sjajnih predloga i odaberite ono najbolje za sebe i Vaše samopouzdanje.

Bluza sa falticama odličan je saveznik u svakodnevnim odevnim kombinacijama. Veoma dobro i lagano se uklapa sa džinsom i drugim predstavnicima casual fazona, ali isto tako i sa poslovnim komadima kao što su cigaret pantalone ili suknje. Bež boja je must have u svakom trenutku, jer predstavlja odličan temelj za nadogradnju. Možete je poručiti OVDE po sniženoj ceni od 1.690 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili 011/635 7271 svakog radnog dana od 9 do 17h.

Klasična košulja je komad garderobe koji je obavezan u svakom ormanu. Na raskopčavanje, ukrašena kristalnim dugmićima i mašnom oko okovratnika, fantastično se uklapa u sve aktivnosti i sve odevne predmete. Odlično se kombinuje sa džinsom, pantalonama i suknjama. Prijatna je i udobna, teget boje, od poliestera. Idealna je za posao i ostale svakodnevne prilike. Naručite je OVDE po sniženoj ceni od 1.990 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili 011/635 7271 svakog radnog dana od 9 do 17h.

Elegantna bluza u retro chic stilu privući će sve poglede u vašoj okolini. Balon rukavi daće

posebnu notu vašem celokupnom izgledu. Crne je boje, a materijal je 95% poliester i 5% likra.

Možete je naručiti OVDE po sniženoj ceni od 1.990 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili 011/635 7271 svakog radnog dana od 9 do 17h.

Udobna tunika modernog kroja i zanimljivog dezena biće vam odličan saveznik u svakodnevnom odevanju. Ima džepove i ogrlica je njen sastavni deo. Model je za punije dame, pa je raspoloživa u većim veličinama. Sastav je 95% pamuk, 5% likra, a boja je maslinasto zelena. Možete je poručiti OVDE po sniženoj ceni od 1.990 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili 011/635 7271 svakog radnog dana od 9 do 17h.

Celokupan asortiman pogledajte OVDE.

