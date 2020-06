SCENE IZ KAFIĆA ZBOG KOJIH BI SVAKI RODITELJ S BALKANA DOBIO OSPICE: To je u Danskoj normalna stvar i čvrsto veruju u to

Svaki iseljenik u neku od skandinavskih zemalja ostane šokiran pred prizorom koji viđa u kafićima.

U ostatku sveta, kada roditelji požele da odu u kafić, restoran ili šoping, ostaviće dete sa bebisiterkom ili kod bake i deke. U svakom slučaju, koju god opciju da izaberu, teško da će uraditi ono što je u Danskoj, ali i ostalim skandinavskim zemljama potpuno normalno - ostaviti dete u kolicima ispred kafea ili restorana.

- Prošetajte Kopenhagenom u bilo koje doba dana i naići ćete na desetine dečjih kolica na trotoarima. Zavirite u njih i videćete bebu kako spava - piše na svom blogu jedna Amerikanka, a njeno zapažanje obišlo je svet. Bebe koje spavaju same i to napolju nisu samo danski fenomen. Norvežani se kunu da to ima zdravstvene pogodnosti za decu. Što se Danske tiče, statistika je na njihovoj strani jer su kidnapovanja ekstremno retka u ovoj zemlji - u poslednjih 30 godina zabeležili su tri slučaja.

Naravno, većina danskih roditelja preduzima pojedine mere opreza - u kolicima je monitor i ne udaljavaju se mnogo od kolica. Obično zauzmu mesta pored prozora kako bi motrili na dete.

Ni ledene temperature ne sprečavaju roditelje da ostave decu ispred. Prosto ih umotaju u ćebe i to je to i deca su zaista potpuno zdrava. Uostalom, Šveđani imaju izreku koja kaže: "Nema lošeg vremena, samo loše garderobe", pa to valjda važi i za decu.

Nakon početnog šoka koji dožive doseljenici kada se sretnu sa ovom praksom, obično je usvoje. Makar je tako slučaj sa Džudi Jorgensen, koja je iz Kenije ali se udala za Danca i nakon početnog nećkanja, svoju decu odgaja na ovaj način.

