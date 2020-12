2020. GODINA JE PO SVEMU ČUDNA: Vog je sad proglasio koje su NAJBOLJE OBUČENE žene sveta i nećete verovati da je na SPISKU i ON

U godini koja je bila pogođena pandemijom korona virusa i u kojoj je gotovo ceo svet proveo nekoliko meseci u karantini bilo je neverovatno neobično i teško izabrati najbolje obučene žene planete. No, stručnjaci iz "Voga" uspeli su u tome, zahvaljujući dodeli Oskara u februaru i nekolicini prestižnih događaja koji su odražni virtuelnim putem.

"Bila je ovo godina koju modna industrija neće zaboraviti. Kada pogledamo unazad, teško je poverovati da je sezona dodela nagrada u januaru, februaru i martu održana kao da se ceo svet uskoro neće zauvek promijeniti. Oskari, Zlatni globusi, BAFTA i SAG odigrali su se pre globalnog karantina.

Srećom, to nam je dalo uvid u to koje su zvezde na putu da 2020. naprave svojom godinom. Kao i uvek, ovogodišnja lista najbolje obučenih nema veze samo s trenucima na crvenom tepihu koji su nas oborili glamurom. To je ujedno i posveta ljudima koji nam svaki dan serviraju stil", piše australijski "Vog".

Grofica od Veseksa

foto: Profimedia

Olivija Kolman

foto: Profimedia

Trejsi Elis Ros

foto: Profimedia

Serše Ronan

foto: profimedia

Rene Zelveger

foto: Profimedia

Zoe Kravic

foto: Profimedia

Margo Robi

foto: Profimedia

Zendaja

foto: Profimedia

Florens Pju

foto: Profmedia

Pop pevač Hari Stajls prvi je muškarac u istoriji magazina Vogue, koji se našao na njihovoj naslovnoj strani, za 127 godina postojanja časopisa.

Mladi pevač je za potrebe slikanja odenuo haljinu, a kako je u samom intervjuu priznao, on obožava da oblači žensku garderobu.

Nije tajna da je Stajls, nakon što je napustio bend One Direction, postao prava modna ikona.

foto: Profimedia

