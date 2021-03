SUNCOKRET, LOTOS, RUŽA, ORHIDEJA, LAVANDA: Šta mislite koje cveće odgovara vašem znaku u horoskopu?

Horoskop i cveće, dve su stvari koje sasvim lepo stoje jedna uz drugu. Još ako vas astrologija interesuje, zaintrigiraće vas i koji cvet ide uz vaš horoskopski znak.

Od sjajnih suncokreta do umetničkih lotosa, klasičnih crvenih ruža do popularnih karanfila... Zanimljivo je otkriti odgovarajući cvet sam po sebi, ali to je i odličan način da na osnovu horoskopskog znaka odaberete poklon za prijatelja ili člana porodice.

Kada sledeći put kada budete birali buket ili cvet, znaćete odakle da počnete!

Ovan: Orlovi nokti

Ovan je prvi znak Zodijaka, što ga čini simbolom novih početaka, kao i otpornosti u novim vremenima. Iz tog razloga, orlovi nokti, koji rastu tokom ranog proleća na hladnijim večernjim temperaturama, savršeni su za njih.

Bik: Ljiljani

Poznato je da su oni u znaku Bika osećajni i da vole, a takođe uživaju i u osećaju da su voljeni. Iz tog razloga ljiljan, koji predstavlja plodnost i čistotu, savršen je izbor za njih. Takođe ima zavodljivu, mirisnu notu u kojoj će Bik uživati.

Blizanci: Lavanda

Poznato je da su blizanci društveni, tako da mirisna lavanda, koja je uvek u društvu sa prijateljima se potpuno slaže sa ovim znakom. Takođe, Blizanci imaju veliku prirodnu harizmu i šarm, baš kao i ljupki cvet lavande.

Rak: Bela ruža

Rakovi su predodređeni Mesecu, tako da potpuno ima smisla da njihov cvet bude beo poput obasjanog meseca. Bela ruža predstavlja nevinost, čistotu i mladolikost, što osetljivom znaku Raka savršeno odgovara.

Lav: Suncokret

Lavovi su poznati po tome što su samopouzdani i bistri, pa im smeli i srećni suncokret savršeno odgovara. Suncokreti takođe predstavljaju vernost i sreću, baš kao i znak Lava.

Devica: Hrizantema

Hrizanteme se rađaju pre zimskih sezona, čineći ih elastičnim i predstavnicima radosti i sreće u hladnijim mesecima. I Device su otporne, a takođe su i perfekcionisti, usredsređeni na detalje, čineći da mali ali cvet pun detalja bude idealan izbor.

Vaga: Ruža

Vage su uravnotežene, pa je zato klasična ruža njihov cvet. Crvena ruža takođe označava ljubav i lepotu, što je čini odličnim poklonom za prijatelja Vagu.

Škorpija: Tamno crveno cveće

Za Škorpije se kaže da su misteriozni likovi, a tamnocrveno cveće je odličan izbor za njih. Geranijum (muškatle) e su fin izbor i dolaze u divnim i dubokim nijansama.

Strelac: Karanfil

Znakovi Strelca su simpatični i popularni, baš kao i šarmantni cvet karanfila. Beli karanfili predstavljaju ljubav, koja savršeno funkcioniše sa Strelčevom životnom filozofijom: ljubav za ljubav.

Jarac: Dan i noć

Dan i noć je obično prvi cvet koji se može videti u novoj godini, što ga čini savršenom pratnjom za one koji su rođeni u to vreme. Obožavanje, ljubav prema drugoj osobi i istinsko prijateljstvo predstavljaju svi slatki i skromni cvetovi.

Vodolija: Orhideja

Cvet orhideje je graciozan, nežan, egzotičan i jak. Takođe, okruženje veoma utiče na njih, slično kao i oni sa znakom Vodolije, koji se snagu dobijaju iz raznih energija.

Ribe: Lotos

Lotos predstavlja Ribe jer je poprilično očigledan predstavnik vodenih znakova zodijaka, pa je veoma logičan izbor. Lotos označava sreću, mir i istinu, a savršen je za umetničke i hirovite Ribe.

