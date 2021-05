SRBI PLAĆAJU 3.000 € DA BI OŽENILI ALBANKE: Nisam našao nijednu NAŠU koja bi htela da bude na SELU, da sam ih čekao ostao bih SAM!

Sve više Srba se ženi Albankama, a iz agencija za posredovanje to potvrđuju.

Jedna od interesantnijih priča poslednjih meseci je da agencije za posredovanje i sklapanje brakova između Srba i devojaka iz Albanije imaju sve više posla, jer im se za pomoć obraćaju muškarci koji ne mogu da stupe u bračne vode u Srbiji. Sa druge strane ima žena iz Albanije koje žele da se udaju isključivo za Srbe.

Muškarci iz srbije koji traže mlade iz Albanije najčešće su sa juga Srbije. Pre svega iz Novog Pazara, delova Bačke i Srema, ali nije retkost ni da budući mladoženja bude iz Beograda, navode iz Agencije za posredovanje i upoznavanje žena iz Albanije.

Prema njihovim rečima ima više od 60 brakova koji su sklopljeni u životnoj dobi od 18 do 65 godine na ovaj način. Pre sklapanja braka se razmene lični podaci i fotografije, zatim i upoznavanje. Ovaj bračni paket aranžman košta od 1.000 do 3.000 evra, a ceo iznos se isplaćuje ukoliko dođe do sklapanja braka.

Milorad Mikić (51) iz okoline Pirota otkrio je da se prijavio u Agenciji, poslao je lične fotografije, ali i kuće u kojoj živi u nadi da će mu se ostvariti želja.

"Znam da sve to može i preko Fejsbuka, gde žene koje hoće da se udaju stavljaju fotografije, pa se tako dopisivanjem upoznate. Ja sam se odlučio za agenciju, jer onda ne možeš da promašiš. Organizovano je putovanje u Tiranu na dva dana, upoznavanje porodica i ugovaranje braka. Ja sam tražio mlađu ženu jer nemam dece i želeo sam da mi se to ostvari, a veroispovest i fizički izgled mi nisu toliko bili bitni. I uspeo sam da pronađem šta sam tražio", rekao je Milorad.

Kada je svoju ženu Sihanu (31) video nije krio zadovoljstvo i da je to ono što je tražio. Drugi put je otišao u njenu kuću kako bi veridba bila obavljena.

"Kada sam došao treći put ona je krenila sa mnom za Srbiju i to je bilo to. U početku je bilo neobično dok se nismo upoznali, naročito zbog nepoznavanja jezika i njene udajenosti od svoje porodice. Ipak, videlo se da je rešila da se uda i to mi je bilo važno. U braku smo već tri godine i za to vreme smo dobili sina. Mislim da me jako poštuje, što je danas vrlo retko", dodaje Milorad i dodaje: "Čini mi se da Albanke lakše prihvataju da, kada se udaju, moraju da budu odvojene od svojih, da se odreknu života od pre i da žive na selu"

"U Srbiji nisam mogao da nađem takvu ženu, koja ne želi moderan život. Vremenom smo se zavoleli i mislim da sam doneo pravu odluku, jer bih inače ostao sam. Imamo više sličnosti nego što mislimo sa Albancima i odgovara mi što je žena patrijahalna i što hoće više dece, a ne juri u grad za karijerom", kaže Milorad, koji se inače bavi voćarstvom i vinogradarstvom.

Milorad kaže da su se seoske oblasti modernizovale i da nije onako kako ljudi iz grada zamišljaju. Ima novca i posla, a grad im je blizu, kao i i sve ostalo pogodnosti koje pružaju moderne tehnologije.

"Kod njih je drugačije. Sihana je dugo živela na Kosovu, pa tek zatim u Tirani. Kaže da se tamo muškarci pitaju za sve, da imaju više žena, da je nasilje veoma često. Ima komšija i prijatelja koji su mene pitali da li je morala baš Albanka, zbog naših međusobnih državnih odnosa. Očigledno da jeste, jer se drugačije verovatno nikada ne bih ni oženio i dobio dete", kaže Milorad.

Sociolog Srđan Šljukić kaže da postoji više razloga zbog kojih Srbi biraju baš Albanke za supruge.

"U našim selima je veći broj muškaraca koji su ostali neoženjeni, dok je u Albaniji obrnut slučaj. Naši međunarodni odnosi često zamagljuju činjenicu da postoji sličnost u mentalitetu. U pitanju su balkanska područja, delovi koji su pretežno ruralni, koji imaju slična razmišljanjai shvatanja. Osim toga, mnogi se odluče na taj korak kada čuju prethodno iskustvo i situacije koje su se dobro završile. To je očigledno postala neka vrsta tržišta, čim su u sve uključene i agencije", rekao je Šljukić za medije.

Albanija kao multikonfesionalna država, ima Albanaca koji su muslimani, katolici i pravoslavni, a generalno se u njihovom narodu smatra da je veća sramota da devojka ostane neudata, nego da se uda za čoveka druge vere.

