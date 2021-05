AKO IMATE KLIMU, OVO JE DOBRO DA ZNATE! Serviser Neđo otkrio 2 greške koje mogu skupo da koštaju i izazovu POŽAR

Serviser Neđo Pešterac ispred Unije servisera klimatizacija Srbije objasnio je greške koje mogu veoma skupo da nas koštaju.

"Kao i svaki uređaj, kvalitetno održavanje i čišćenje mu produžavaju rok trajanja. Dogrevanje, hlađenje, sve su to funkcije koje vrši i to vrlo ekonomično. Za kućne uslove, minimum dva puta godišnje, a za komercijalne nekoliko puta godišnje, u zavisnosti od broja ljudi u prostoru", rekao je on.

Ako kvalitetno ugradimo klimu, možemo duže godina da ga koristimo, krajnji korisnici gledaju samo da bude jeftino, ali za istu cenu mogu da dobiju kvalitetnu montažu ako se na vreme jave nekom servisu, a ne da čekaju špic sezone kada su svi "pojurili" da srede ili kupe klimu.

Maj je vreme kada treba pripremati klimu, očistiti je, da bi mogla da radi tokom leta.

Ako se klima održava i čisti, da li to smanjuje broj servisa leti?

"Preko 85 procenata se taj rizik smanjuje, od nekog havarijskog kvara koji zahteva popravku. Preventiva je jako važna, ako korisnik primeti da nešto nije u redu, mora da zove servisera. Mi proveravamo ceo sistem, a korisnik mora da zna da se unutrašnja jedinica dubinski, antibakterijski čisti", rekao je Pešterac.

Da li je OK kupiti polovnu klimu?

"Ne znate njeno poreklo, koliko je radila, da li je servisirana... To je kompleksan uređaj, ima kompresor sa freonom, radi na struju, sve što je vezano za struju i ima mogućnost kvara ili požara, moramo biti veoma pažljivi. To je jeftino rešenje, naizgled, ali na kraju može da bude veoma skupo", rekao je on.

Ako klimu više koristimo, češće ćemo je održavati, ali je ona inače ekonomična.

"Vrlo često me to pitaju, freon ne treba da se menja. Ako postoji problem u sistemu, ako ispušta, treba rešiti taj problem. Inače freon ne treba menjati već dopunjavati ako ga sistem negde ispušta", rekao je on u Jutarnjem programu Prve TV.

Ako klima nije radila preko zime, nije "uvukla" prašinu i vlagu i nije neophodno servisirati je pre letnje sezone.

"Kada imamo vlagu u unutrašnjoj jedinici, tu gde ima vlage, javljaju se i bakterije. U maju bi trebalo uraditi antibakterijsko čišćenje, a u septembru ili oktobru pripremamo klimu za dogrevanje", rekao je on.

