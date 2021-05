PSIHOLOGIJA NAJMLAĐIH: Saznajte kroz crteže šta vaša deca misle i kako se osećaju

Kroz dečije crteže svašta možete da saznate i o sebi i o njima: kako se osećaju, šta žele od vas, od okoline, šta očekuju od sebe, šta ih tišti a šta uveseljava, kako vide njihov odnos sa vama, ali i vaš odnos sa drugima. Zato, neka crtaju što više, jer njih to zabavlja, oslobađa, a vama možda upravo ti crteži pomognu da učinite njihov život kvalitetnijim i veselijim.

Crtanje jeste beskrajno zabavno, ali je mnogo više od zabave. Ono na interesantan način stimuliše razvoj motorike, vizuelne percepcije, prostornog planiranja na papiru, memorije. Decu zato treba bodriti da na ovaj način provode slobodno vreme. Treba ih motivisati da crtaju, hvaliti im njihova mala umetnička dela i davati konstruktivne kritike. To znači dati im savet, a ne iščuđavati im se zato što je vama nešto nelogično ili, daleko bilo, smejati im se što vide na crtežu ono što vi ne vidite.

Ono što ga privlači dete na crtežu stavlja u prednji plan, a ono što mu se ne dopada uglavnom crta u što manjim dimenzijama i obojeno tamnom bojom. Kada su deca plašljiva i nemaju samopouzdanja, ona uglavnom crtaju stežući olovku, pritiskajući, uokvirujući oblike i neretko u uglu papira, sitno.

foto: Promo

Faze dečijeg crtanja:

Faza šaranja

Ovo je prva faza u kojoj deca povlače linije bez neke posebne predstave o tome kuda im ruka i boje idu i kakve tragove ostavljaju. U toj fazi dete polako shvata odnos između pokreta koje vuče i traga koji ostavlja. Posle nekoliko povučenih linija dete će početi da pokušava da povuče iste linije i, kada to uspe, osetiće zadovoljstvo.

Faza presimbolizma

Oko 3. godine dete počinje da pravi i kružne poteze. Zahvaljujući njima može da nacrta figure nalik ljudima i životinjama. Zatim usavršava navedene figure isprobavajući da ih crta drugačije, da im doda detalje i „eksperimentiše“ sa njihovim izgledom.

Faza simbolizma

U narednoj fazi deca počinju ne samo da obraćaju pažnju na likove izolovano, već prave određeni odnos između njih na svojim. Osim što u ovoj fazi figure ljudi počinju da dobijaju više detalja, deca počinju da ih crtaju praveći određeni odnos između njih, da ih crtaju u određenom prostoru.

Faza realizma

Sada klinci svoje crteže obogaćuju brojnim detaljima, što na samim ljudima, životinjama, što u njihovoj okolini. Slobodnije koriste boje i prave kombinacije.

foto: Promo

Da bi moglo što bolje da ispolji svoje emocije crtežom, mališanima treba obezbediti boje. Što ih je više, to im je interesantnije i to su više motivisani da crtaju, to im pomaže da ispolje svoju maštu. A u zavisnosti od boja koje koriste takođe možete nešto naučiti o unutrašnjoj ličnosti svojih najmlađih.

Deca vole boje svih vrsta. Ono što je najpraktičnije za bojenje jesu koferčići sa bojama. Obično u njih spakuju više vrsta bojica: flomastere, voštane, vodene i dr, pa tako imaju sve na jednom mestu.

Jedan vrlo praktičan set jeste upravo ovaj OVDE. On broji čak 150 delova i u njemu se pored boja dobijaju još i razne druge sitnice: makazice, heftalica, lenjir, gumica itd.

foto: Promo

Deci će ovaj koferčić biti vrlo praktičan, jer će im sve boje biti na jednom mestu i lako će moći da ih ponesu sa sobom kada je to potrebno.

Ovo izvanredno koferče koje na vrhu ima i ručku sadrži čak 150 delova :

• 36 flomastera

• 24 voštane bojice

• 24 uljne boje

• 24 drvene bojice

• 20 klipsi

• 12 vodenih bojica

• četkica za vodene boje

• paleta

• makaze

• rezač

• lepak

• lenjir

• gumica

• olovka

***Gde se može poručiti ovaj set sa slike? Ili OVDE ili pozivom nas 011/6 888 999. Cena je sada snižena!***

Promo tekst