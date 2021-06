POPUŠTAJU MERE, KONAČNO JE VREME ZA PUT: Komplet od 3 kofera po nikad NIŽOJ ceni!

Toliko smo dugo sedeli „zatvoreni“ i kretanje nam je bilo toliko ograničeno da nismo mogli da dočekamo da konačno putujemo normalno! Hajde da iskoristimo ovo lepo vreme koje dolazi na najbolji mogući način, da putujemo, zabavljamo se, stvaramo nove uspomene sa dragim ljudima. Bilo da putujete po Srbiji ili van granica, jedno je sigurno – trebaće vam KOFERI!

S obzirom na radosnu činjenicu da je došlo vreme da se normalno kreće i da se obilazi kako naša tako i druge lepe zemlje, OVDE je priređen sjajan popust! Čak 3 kofera koštaju UKUPNO 11.700 rsd (može i da se pozove na 011/6 888 999 da se poruči). Oni su različite veličine: 1 veliki, 1 srednji i 1 mali, pa svi staju jedan u drugi i tako vam štede prostor dok stoje odloženi u kući.

Jako je dobro imati sve 3 navedene veličine, jer nekada vam je potrebno mnogo stvari kada idete na dug i dalek put, a nekada je za npr. vikend putovanje dovoljan mali kofer.

foto: Promo

Svaki od 3 kofera ima točkiće, ručku za obično nošenje i ručku koja može da se izvuče kako bi se kofer lakše vukao bez oštećenja po zemlji kada ima mnogo stvari u njemu, kada je težak. To će poštedeti i vaše ruke i vaša leđa nepotrebnog mučenja. Plus će vam uštedeti vreme kada žurite npr. sa leta na let, jer ćete biti značajno ubrzani.

Gde možete da ih kupite po ovoj ceni i kada? Danas i to online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999! Ne propustite da ih poručite odmah u CRNOJ, SIVOJ ili PLAVOJ boji!

foto: Promo

