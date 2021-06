ČUVENA KUVARICA OTKRILA RECEPT ZA NAJSOČNIJU PILETINU IKAD: Najdžela Loson stavlja veliku količinu BELOG LUKA i zato je odlična

Piletina je opšte voljeno meso, ali u toku pripreme,ume da bude suva, pa se svi trude da od nje naprave ukusno i sočno jelo.

Najdžela Loson, najpoznatija TV kuvarica, podelila je na Instagramu svoj recept za savršenu piletinu, za koju tvrdi da je najsočnija na svetu i da uvek uspeva.

Njen recept je veoma jednostavan, sadrži pileće meso i čak 40 čenova belog luka. Iako u prvi mah to možda zvuči sumanuto i previše, Najdžela tvrdi da je ovo ubedljivo najbolji recept koji je ikada napravila.

"Možda će vam se zavrteti u glavi od količine belog luka, ali nemojte da vas to obeshrabri. Da, ima ga mnogo, ali on uopšte neće prevladati, on će samo zapeći, karamelizovati i biti sjajan prilog i učiniće da vaše meso bude savšeno", objasnila je Najdžela.

Inače, ovaj recept i nije neko spektakularno otkriće, jer ga žene širom Srbije uveliko spremaju i sve kažu da je pravo malo gastronomsko remek-delo.

Pa ako do sada niste, predlažemo da ga isprobate. Nećete se pokajati.

Piletina sa 40 čenova belog luka

Sastojci

2 kašike maslinovog ulja

8 karabataka

40 čenova belog luka

so

1 dl belog vina

Priprema

Piletinu začinite, pa kratko zapecite u tiganju. Na dno vatrostalne posude stavite 20 čenova neoljuštenog belog luka, preko stavite meso, pa preko još 20 čenova neoljuštenog belog luka. Prelijte vinom, stavite foliju i pecite na 180 stepeni oko sat vremena. Skinite foliju i zapecite meso još 15 minuta.

