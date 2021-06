DEVOJKE SU LJUBOMORNE JER SE VIĐAM SA 5 MOMAKA: Studentkinja tvrdi da nema dečka već 5 godina, a ni drugarice jer je ne podnose!

Karen Tarner (21) iz južnog Londona izazvala je buru svojim stavom, rekavši da od 15. godine ima ljubavni život, ali da smatra da je uvek solo.

Ilustracija foto: Profimedia

Ona objašnjava da je uglavnom u paralelnim vezama sa nekoliko momaka koje "rotira" i uglavnom je to pet momaka koje "izvlači" po potrebi. Voli se*s i smatra da nema negativnih posledica jer svako treba da radi ono u čemu uživa.

- Volim se*s, to je bitan deo mog života. Jednostavno zadovoljstvo, pogotovu kada vodite računa i sve radite bezbedno - i dodaje da uvek koristi kondome, pre svega zbog zaštite ali i zato da se partneri ne bi vezali za nju jer uvek postoji taj momenat, a ona to ne želi.

- Singl sam većinu života i uglavnom rotiram svoje momke. Nikada nisam samo sa jednim muškarcem, dakle to nisu ozbiljne veze. Poslednji put sam pravog, jednog dečka, imala sa 15 godina - kaže ova studentkinja koja uči za medicinsku sestru. Momke, kaže, bira samoinicijativno.

- Prilazim im na ulici, ili na Instagramu. Koristim i dejting aplikacije. Otvorena sam za svako poznanstvo - kaže ona.

- Drugarice me osuđuju zbog toga, zapravo zato i nemam drugarice, samo drugove. Drugarice su bile ljubomorne na mene, to je tako oduvek. Dok mi drugarice morališu, drugovi mi daju savete. Samo me je jedan prijatelj jednom pozvao na razgovor, rekao mi je da ga brine moje ponašanje. Objasnila sam mu da je moje ponašanje potpuno prirodno i da nema potrebe da zauzdavam svoje nagone - tvrdi ona.

- Šokirala sam se kada sam od drugarica čula stav da bi trebalo da imamo pet partnera do kraja života. To je tako tužno. Ja svoje partnere ne brojim, bitno mi je samo da uživam u vremenu koje provodim sa njima. Muškarci oduvek tako funkcionišu, pa im niko ne prigovara - kaže ona.

Izbegava da se obaveže, a potpuno je iskrena prema muškarcima sa kojima se viđa i otvoreno im kaže da spava i sa drugima.

Ilustracija foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./The Mirror)

