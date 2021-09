MAJKA TROJICE DEČAKA POSLALA PORUKU BUDUĆIM SNAJAMA: Nemoj se bojati da PUSTIŠ GLAS, muškarcu treba žena da mu priča o životu!

Iako su njeni dečaci još mali, Rejčel Bolej rasplakala je mnoge čitatelje porukom budućim snajama o tome kako želi da vaspita sinove da bi im bili dostojni partneri, dobri muževi i očevi.

foto: Printscreen/Facebook/Three Boys and a Mom

Odnosi između svekrve i snaje predmet su mnogih šala, no svi znamo da dolaze u različitim varijantams - od savršenog razumevanja do potpune netrpeljivosti. Kad je Rejčell Bolej, majka trojice još malih dečaka, odlučila da objavi dirljivo pismo svojim budućim snajama na blogu pod nazivom "Three boys and a Mum", osvojila je srca mnogih žena. Mnoge žene su joj priznale da su plakale čitajući to, jer su oduvek želele da imaju tako brižnu svekrvu.

Dakle, evo što piše jedna mama, buduća svekrva:

- Neko me nedavno pitao što mislim kakvi će moji sinovi biti kad odrastu. O tome razmišljam svaki dan. Iako ja u njima vidim svoje bebe, ne odgajam bebe. Odgajam muškarce. Muškarce koji će jednog dana, nadamo se, postati očevi i muževi. To su neke od najvažnijih uloga koje mogu imati. Moj posao majke je odgajati ih s veštinama potrebnim za odlazak u svet i dobro ispunjavanje tih uloga. Svaki dan otkad su ušli u moj život, posvećena sam toj odgovornosti.

Zato… Mojim budućim snajama:

Želim vam reći nekoliko stvari. Neću time pokriti baš sve, ali srećom, imamo vremena.

Još te ne poznajem, a već te volim. Jako te volim jer ćeš jednog dana ti voleti mog sina. I on će ti uzvratiti ljubav.

Doći će dan kad će ovaj lepljivi, neuredni, šašavo zaigrani dečačić biti tvoj. On će uvek biti moj, ali ti ćeš zauzeti moje mesto na mnogo načina. Jednog dana tvoja će ruka zameniti moju. Tvoje oči biće njegov mir, a tvoje srce njegov dom. Ti ćeš ga poljubiti za laku noć. S tobom će deliti svoje snove. Ti ćeš ga tešiti kad se uplaši. Ti ćeš mu slušati srce. Isto srce koje kuca dok ga držim u zagrljaju na grudima svake noći. Jednog dana draga, to ćeš biti ti.

foto: Printscreen/Facebook/Three Boys and a Mom

Uvek sam mislila da ću imati ćerku. Sad znam da si to ti. Želim da znaš da se molim za tebe svaki dan, baš kao što se molim za svoje sinove.

Trenutno si svojim roditeljima sve, kao što su i moji sinovi sve za mene. Molim se da si cenjena. Da te podržavaju i veruju u tebe. Molim se da će prvo da te nauče da voliš sebe, jer bez te snažne ljubavi nećeš biti sposobna uspešno da voliš druge. Molim se da ti svaki dan daju do znanja kakav si dar.

Molim se da oni koji te okružuju uspevaju do tebe da pošalju poruku da kad te Bog pogleda, vidi u tebi svoju princezu. Odgajam sina da te gleda na isti način.

Nadam se da shvataš svoju vrednost i da poštuješ sebe. Da na isti način poštuješ druge. Molim se da se ne bojiš pustiti svoj glas, nego da ga koristiš, da njime pričaš drugima s kojima se susrećeš, a i mom sinu. Muškarcima su potrebne žene da im pričaju o životu.

Želim da znaš da, iako ću napraviti mnogo grešaka, podižem svog sina učeći ga o poštovanju kako bi tebe jednog dana poštovao. Ne mogu u potpunosti preuzeti zasluge niti biti potpuno odgovorna za njegove prednosti ili njegove mane. To me naučila sopstvena mama.

On je svoj čovek. On ima svoje vrline i mane. Shvatićeš to i jednog dana ćeš ga ti poznavati bolje od bilo koga na svetu.

Daj mu prostora da bude sam, a ja ću ga naučiti da učini isto za tebe.

On te neće upotpuniti. I nećeš ga dovršiti. To može samo Bog. Ali molim se da se međusobno izgrađujete i podstičete jedno drugo da zajedno budete još bolji nego što ste sami.

Obećavam da ću te pustiti unutra. Podeliću s tobom svoje tajne i znanje o njemu kako bi ga mogla najbolje voleti. Kad dođe vreme, poveriću ti njegovo srce, kao što ćeš i ti njemu poveriti svoje. Ne shvatam olako ovu izmenu srca i molim te da ni ti to ne shvatiš olako. Odgajam ga da shvati vrednost ženskog srca. Da je neprocenjivo i jednom slomljeno, nikad se ne može vratiti na staro.

foto: Printscreen/Facebook/Three Boys and a Mom

To nije uvek loše, ali ako to možemo izbeći, ne želim da moj sin bude taj koji će ti slomiti srce. Takođe, želim da zapamtiš da on ne može biti taj koji će izlečiti ranjeno srce. Opet, samo Bog to može učiniti. Ali odgajaću sina da zauvek ceni dar koji ti predstavljaš i tvoju ljubav. Naučiću ga razumeti tvoju vrednost. Da te poštuje, kao i ti njega.

Nastojim da odgajam svoje dečake na takav način da nauče biti jaki, a opet ranjivi. Hrabari, ali skromni. Hrabri i neustrašivi, a ipak da se ne boje zatražiti pomoć. Da su vođe, ali da znaju da prate. Molim se da te dobro vodi i da razume koja je čast imati tu ulogu. Molim se da ti služi, ali da nikad ne iskoristavaš njegovu žrtvu.

Molim se da sa svakim danom vaše veze da tvoja ljubav prema njemu buja. Isto se molim i za njegovu ljubav prema tebi. Nadam se da ćete vas dvoje graditi zajednički život, da nikada nećete zaboraviti kako je taj život izgrađen. Stojte čvrsto zajedno. U ovom ćete životu trebati jedno drugo.

Iako ga učim da te želi, umesto da te treba, biće trenutaka kada ćeš mu trebati. Budi tamo.

foto: Printscreen/Facebook/Three Boys and a Mom

Podržavajte jedno drugo. Volite se. Birajte jedno drugo.

Buka sveta biće glasna. Neće uvek biti lako. Možda će biti dana kad ga pogledaš da preispituješ svaku odluku koju ste ikada doneli. U tim trenucima molim se da se vratite na temelj koji ste zajedno izgradili i setite se zašto ste odlučili tamo stajati.

Obećajem vam da ću svakog dana učiti svog sina istim lekcijama. U njegovo srce ću posaditi seme ljubavi za koje ću se brinuti svakog trenutka. Obećavam da ću mu pokazati kako da se brine za sebe. Kako oprati veš i posuđe i nikad ne očekivati da to sve radiš sama.

Učiću ga kako da bude tvoj partner. Obećavam da ću negovati njegovu osetljivost i hvaliti njegovu snagu. Naučiti ga kako da te drži. Da te voli. Da te vidi zbog onoga što jesi, a ne zbog onoga što mu možeš ponuditi. Obećavam da ću ga vaspitati da sam sebi bude dovoljan, kako bi onda u paru sa tobom bio dovoljan za oboje.

Imamo mnogo godina do susreta. Ali svaki dan u međuvremenu ću se moliti za tebe. Ja ću te voleti. A kad te upoznam, voleću te još više nego što te već volim. Jer ćeš ti voleti mog sina. A ti ćeš mi postati kći.

foto: Printscreen/Facebook/Three Boys and a Mom

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:58 Milica Mandić CRKVENO VENČANJE